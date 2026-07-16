Laura Suazo rechaza señalamientos de irregularidades sobre el Bono Tecnológico

Tegucigalpa, Honduras.- La exministra de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Laura Suazo, rechazó los señalamientos formulados por el actual titular de la institución, Abraham Molina, sobre presuntas irregularidades en la administración del Bono Tecnológico Productivo (BTP). Entre las observaciones expuestas por las actuales autoridades de la SAG figura la supuesta falta de documentación que respalde la ejecución de más de 6,000 millones de lempiras del programa. Las declaraciones del ministro generaron debate luego de que señalara inconsistencias en los registros del Bono Tecnológico Productivo, uno de los principales mecanismos de apoyo para pequeños productores en los últimos años.

En respuesta, Suazo aseguró que durante su gestión entregó todos los informes correspondientes y que siempre mantuvo disposición para aclarar cualquier duda relacionada con la administración de los recursos. "Entregué todos los informes e hice mucho hincapié en cualquier duda. Estoy a toda la disposición de aclarar, especialmente con el ministro", manifestó la exfuncionaria. El bono tecnológico productivo ha sido uno de los programas más relevantes de la SAG, enfocado en la entrega de insumos como semillas, fertilizantes y herramientas a productores del corredor seco y otras zonas vulnerables del país. Sin embargo, las recientes denuncias interpuestas ante el Ministerio Público (MP) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) apuntan a la supuesta desaparición de documentación clave que respaldaría la distribución de estos beneficios durante los últimos cuatro años. En ese contexto, Suazo sostuvo que su gestión promovió auditorías y procesos de revisión interna para garantizar el correcto uso de los recursos públicos. La exministra durante la administración de la presidenta Xiomara Castro también indicó que parte de la información fue compartida con el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), a solicitud de sus autoridades, como parte de los mecanismos de rendición de cuentas impulsados durante su administración.