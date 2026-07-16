Inversión de L27 millones busca fortalecer la agricultura familiar en 23 municipios

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) invertirá 27 millones de lempiras en un programa de fortalecimiento de la agricultura familiar que beneficiará a productores de 23 municipios de los departamentos de Choluteca, Intibucá y El Paraíso.

La inversión será ejecutada mediante convenios de cooperación firmados entre la SAG, cuatro municipalidades y la Fundación para el Desarrollo Municipal (Fundemun), con el propósito de mejorará la productividad de los pequeños agricultores y ampliar sus oportunidades de comercialización.

Como parte del programa, se asignarán 23 técnicos municipales de agricultura familiar, quienes brindarán asistencia permanente a los productores para diversificar cultivos, mejorar las prácticas agrícolas e incorporar tecnologías que permitan aumentar los rendimientos en el campo.

Además del acompañamiento técnico, el proyecto contempla acciones para fortalecer las cadenas de valor, facilitar el acceso a mercados locales e institucionales y promover mecanismos de compras públicas que permitan a los pequeños productores colocar sus cosechas en mejores condiciones.