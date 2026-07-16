Inversión de L27 millones busca fortalecer la agricultura familiar en 23 municipios

Tegucigalpa, Honduras.- La Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) invertirá 27 millones de lempiras en un programa de fortalecimiento de la agricultura familiar que beneficiará a productores de 23 municipios de los departamentos de Choluteca, Intibucá y El Paraíso.
La inversión será ejecutada mediante convenios de cooperación firmados entre la SAG, cuatro municipalidades y la Fundación para el Desarrollo Municipal (Fundemun), con el propósito de mejorará la productividad de los pequeños agricultores y ampliar sus oportunidades de comercialización.
Como parte del programa, se asignarán 23 técnicos municipales de agricultura familiar, quienes brindarán asistencia permanente a los productores para diversificar cultivos, mejorar las prácticas agrícolas e incorporar tecnologías que permitan aumentar los rendimientos en el campo.
Además del acompañamiento técnico, el proyecto contempla acciones para fortalecer las cadenas de valor, facilitar el acceso a mercados locales e institucionales y promover mecanismos de compras públicas que permitan a los pequeños productores colocar sus cosechas en mejores condiciones.
La estrategia también incluye iniciativas para ampliar el acceso al financiamiento, incrementar los ingresos de las familias rurales y fomentar la participación de mujeres y jóvenes en las actividades agrícolas y comerciales.
El titular de la SAG, Moisés Abraham Molina, señaló que el programa busca fortalecer las capacidades productivas de los agricultores y mejorar sus oportunidades de comercialización.
"Esta inversión de 27 millones de lempiras refleja el compromiso del Gobierno de fortalecer las capacidades de los productores, mejorar su productividad y abrirles nuevas oportunidades de comercialización para transformar sus condiciones de vida", manifestó el funcionario.
El convenio tendrá vigencia durante 2026 y forma parte de las acciones impulsadas por la SAG para fortalecer la agricultura familiar, un sector integrado principalmente por pequeños productores que abastecen una parte importante de los alimentos que se consumen en el país.