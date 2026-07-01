Gobierno destina L100 millones para fortalecer la caficultura

Tegucigalpa, Honduras.-El Gobierno destinará 100 millones de lempiras para fortalecer la producción cafetalera mediante un convenio de cooperación técnica suscrito entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE).
La inversión busca impulsar la innovación, ampliar la asistencia técnica y mejorar la competitividad de la caficultura, uno de los principales motores de la economía nacional y fuente de empleo para más de 120,000 familias productoras.
El convenio establece mecanismos de coordinación y cooperación entre ambas instituciones para fortalecer las capacidades técnicas, científicas, operativas y de articulación del IHCAFE, con el propósito de promover una caficultura más sostenible, competitiva e inclusiva.
Los recursos permitirán ampliar y modernizar áreas estratégicas como la investigación, la innovación, la transferencia de tecnología, la asistencia técnica, la generación de información para el sector y la promoción del café hondureño en los mercados nacionales e internacionales.
El titular de la SAG, Moisés Abraham Molina, afirmó que el Gobierno mantiene su compromiso de impulsar políticas e inversiones orientadas a fortalecer la competitividad y sostenibilidad del sector cafetalero frente a los desafíos del mercado y los efectos del cambio climático.
"La caficultura representa uno de los principales motores del desarrollo económico del país, al generar empleo, divisas y oportunidades para más de 120 mil familias productoras", expresó el funcionario.
Molina añadió que la actividad cafetalera también dinamiza el procesamiento, la comercialización, la exportación, la investigación, el financiamiento y otros servicios vinculados con la cadena agroindustrial del café.
Con este convenio, la SAG y el IHCAFE buscan incrementar la productividad y la calidad del grano, consolidando al país como uno de los principales productores y exportadores de café de alta calidad, al tiempo que fortalecen la economía de las familias dedicadas a este cultivo.