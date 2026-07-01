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Gobierno destina L100 millones para fortalecer la caficultura

La caficultura es uno de los rubros que mantienen la economía de Honduras ylas autoridades buscan fortalecer el rubro para una mejor competitividad

  • Actualizado: 01 de julio de 2026 a las 13:19
Gobierno destina L100 millones para fortalecer la caficultura

El ministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y representantes del Instituto Hondureño del Café (IHCAFE) firmaron el acuerdo de cooperación para fortalecer la caficultura en el país.

FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-El Gobierno destinará 100 millones de lempiras para fortalecer la producción cafetalera mediante un convenio de cooperación técnica suscrito entre la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) y el Instituto Hondureño del Café (IHCAFE).

La inversión busca impulsar la innovación, ampliar la asistencia técnica y mejorar la competitividad de la caficultura, uno de los principales motores de la economía nacional y fuente de empleo para más de 120,000 familias productoras.

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El convenio establece mecanismos de coordinación y cooperación entre ambas instituciones para fortalecer las capacidades técnicas, científicas, operativas y de articulación del IHCAFE, con el propósito de promover una caficultura más sostenible, competitiva e inclusiva.

Los recursos permitirán ampliar y modernizar áreas estratégicas como la investigación, la innovación, la transferencia de tecnología, la asistencia técnica, la generación de información para el sector y la promoción del café hondureño en los mercados nacionales e internacionales.

El titular de la SAG, Moisés Abraham Molina, afirmó que el Gobierno mantiene su compromiso de impulsar políticas e inversiones orientadas a fortalecer la competitividad y sostenibilidad del sector cafetalero frente a los desafíos del mercado y los efectos del cambio climático.

"La caficultura representa uno de los principales motores del desarrollo económico del país, al generar empleo, divisas y oportunidades para más de 120 mil familias productoras", expresó el funcionario.

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Molina añadió que la actividad cafetalera también dinamiza el procesamiento, la comercialización, la exportación, la investigación, el financiamiento y otros servicios vinculados con la cadena agroindustrial del café.

Con este convenio, la SAG y el IHCAFE buscan incrementar la productividad y la calidad del grano, consolidando al país como uno de los principales productores y exportadores de café de alta calidad, al tiempo que fortalecen la economía de las familias dedicadas a este cultivo.








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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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