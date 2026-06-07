Honduras avanza en acuerdo con Brasil para mejorar la producción agrícola

Tegucigalpa, Honduras.- Autoridades de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) se reunieron con representantes del Gobierno de Brasil en Honduras y del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) con el objetivo de fortalecer la cooperación bilateral en el sector agropecuario.

Durante el encuentro, ambas partes acordaron avanzar en la elaboración de un memorando de entendimiento que permitirá identificar y priorizar áreas estratégicas de colaboración orientadas al mejoramiento genético, la transferencia de tecnología agrícola y la modernización de los sistemas productivos.

Entre los temas de mayor interés para las autoridades hondureñas destaca la producción de soja como cultivo estratégico. La iniciativa contempla el acceso a experiencias técnicas y tecnologías desarrolladas por una empresa brasileña reconocida por sus avances en investigación e innovación agrícola.

Las instituciones participantes señalaron que el fortalecimiento de la cooperación técnica contribuirá al desarrollo de capacidades productivas y a la adopción de nuevas tecnologías para mejorar la competitividad del sector agropecuario hondureño.