  1. Inicio
  2. · Honduras

Tomás Zambrano respalda a Keiko Fujimori en elecciones presidenciales de Perú

El presidente del Congreso Nacional envió un mensaje a la candidata presidencial en la segunda vuelta que se realiza en Perú

  • Actualizado: 07 de junio de 2026 a las 12:40
Tomás Zambrano respalda a Keiko Fujimori en elecciones presidenciales de Perú

Tomás Zambrano respaldó la candidatura de la derechista Keiko Fujimori.

Foto: El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional (CN), envió su respaldo a Keiko Fujimori, candidata presidencial en los comicios de este domingo 7 de junio en Perú.

El país andino celebra este día su segunda vuelta entre la candidata derechista Keiko Fujimori y el candidato izquierdista Roberto Sánchez.

Perú vota para elegir entre Fujimori y Sánchez a su noveno presidente en diez años

A las urnas están convocados más de 27,3 millones de peruanos y el vencedor se convertirá en el noveno presidente del país en 10 años.

El titular del Poder Legislativo mencionó en sus redes: "Desde Honduras, todo nuestro apoyo a Keiko Fujimori, próxima presidenta de Perú".

Zambrano se refirió a las vivencias de la candidata, hija del expresidente peruano Alberto Fujimori, a quien diversos sectores en Perú catalogaron su mandato (1990-2000) como autoritario y de corte populista-neoliberal, transformado luego en una dictadura cívico-militar.

"Sabemos que has enfrentado batallas duras, injusticias y momentos difíciles, pero tu entereza, tu amor por Perú y tu compromiso con la democracia y el progreso de tu país inspiran a millones de personas más allá de las fronteras", indicó Tomás Zambrano.

Tomás Zambrano ante protestas: "El gobierno está siendo boicoteado por los empleados que dejó Libre"

Finalmente le recordó: "¡No estás sola! El pueblo hondureño y latinoamericano que cree en la libertad, la democracia y los valores familiares está contigo. Sigue adelante el pueblo del Perú te necesita".

Keiko Fujimori es la candidtaa que representa la derecha en Perú y focaliza sus propuestas en el endurecimiento de la seguridad, combate directo al delito y estabilidad económica.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias