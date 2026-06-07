Tomás Zambrano respalda a Keiko Fujimori en elecciones presidenciales de Perú

Tegucigalpa, Honduras.- Tomás Zambrano, presidente del Congreso Nacional (CN), envió su respaldo a Keiko Fujimori, candidata presidencial en los comicios de este domingo 7 de junio en Perú. El país andino celebra este día su segunda vuelta entre la candidata derechista Keiko Fujimori y el candidato izquierdista Roberto Sánchez.

A las urnas están convocados más de 27,3 millones de peruanos y el vencedor se convertirá en el noveno presidente del país en 10 años. El titular del Poder Legislativo mencionó en sus redes: "Desde Honduras, todo nuestro apoyo a Keiko Fujimori, próxima presidenta de Perú".

Zambrano se refirió a las vivencias de la candidata, hija del expresidente peruano Alberto Fujimori, a quien diversos sectores en Perú catalogaron su mandato (1990-2000) como autoritario y de corte populista-neoliberal, transformado luego en una dictadura cívico-militar. "Sabemos que has enfrentado batallas duras, injusticias y momentos difíciles, pero tu entereza, tu amor por Perú y tu compromiso con la democracia y el progreso de tu país inspiran a millones de personas más allá de las fronteras", indicó Tomás Zambrano.