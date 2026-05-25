“No se aprobará ninguna ley mordaza”, Tomás Zambrano en entrega de Premios Parlamentarios 2026

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, señaló este lunes en su discurso en la entrega de los Premios Parlamentarios 2026 que desde el Legislativo que dirige no se va a hacer nada para censurar la labor de la prensa. Asimismo, señaló que reconoce la labor de los periodistas de Honduras y calificó de difícil el trabajo de informar al pueblo cubriendo la fuente desde el Congreso Nacional. “Los políticos estamos bajo la lupa del pueblo hondureño, bajo el escrutinio de la prensa y la labor periodística, y eso nos tiene que llevar a ser tolerantes y reconocer que los periodistas hacen su labor de informar qué hacemos y dejamos de hacer”, apuntó.

Reconocimiento a la prensa

Zambrano reconoció la labor de los galardonados por seguir informando, “por seguir contándole las costillas al Gobierno, no importa si es negro, si es rojo, si es azul, cualquier color político, porque no podemos permitir lo que ha sucedido en los últimos años censurando la labor de la prensa y los medios de comunicación”. El presidente del Legislativo aseguró que desde este Congreso no se va a coartar la libertad de expresión.

“En este Congreso, periodistas de Honduras, van a encontrar tolerancia. No habrá ataques porque nos hagan críticas constructivas. Las críticas que nacen en los medios van con un solo objetivo de informar y mejorar el accionar en la función pública”, mencionó. “Vamos a trabajar de la mano con la libertad de prensa, con la libertad de expresión y con todos los medios de comunicación del país”, manifestó.



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