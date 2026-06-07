Perú vota para elegir entre Fujimori y Sánchez a su noveno presidente en diez años

Lima, Perú- La votación de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú comenzó este domingo en el país andino para elegir entre la candidata derechista Keiko Fujimori y el candidato izquierdista Roberto Sánchez al noveno presidente del país en diez años. A las urnas están convocados más de 27,3 millones de peruanos, en una larga jornada que comenzó en el territorio nacional a las 7.00 hora local (12.00 GMT) y que se prolongará durante diez horas, hasta las 17.00 (22.00 GMT), momento en el que se cerrará la votación para dar paso a un escrutinio que previsiblemente se extenderá por varios días. En esta elección los votantes tienen que optar por la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), que fue condenado a prisión por delitos de lesa humanidad y escándalos de corrupción; o bien por el escudero del encarcelado expresidente Pedro Castillo (2021-2022), que cumple en la cárcel una condena por un fallido golpe de Estado a finales de 2022.

La primera opción supone abrazar de nuevo al fujimorismo y darle el control total del gobierno un cuarto de siglo después de su caída, algo que Keiko Fujimori busca lograr por cuarta vez consecutiva después de haber perdido las tres elecciones anteriores en segunda vuelta ante Ollanta Humala (2011), Pedro Pablo Kuczynski (2016) y Pedro Castillo (2021). La segunda opción implica reivindicar la simbólica y también polémica figura de Castillo, un humilde profesor de las clases populares que llegó a la Presidencia y al que Sánchez ha prometido liberar como una forma de reparación hacia los sectores rurales, quienes consideran que las élites políticas y económicas, con Keiko Fujimori a la cabeza, no le dejaron gobernar. La contienda se ha vuelto a dividir una vez más entre fujimorismo y antifujimorismo, las dos fuerzas que vienen chocando casi sin cesar en Perú desde 1990, con la balanza levemente a favor de los últimos en las tres últimas elecciones al obtener ajustadas victorias que en 2016 y 2021 fueron de apenas 40.000 votos de diferencia.

Todo hace indicar que ocurrirá una situación similar en esta definición entre Fujimori y Sánchez, que llegan al día decisivo sin que se pueda anticipar al ganador que obtendrá el derecho de gobernar el país por los siguientes cinco años (2026-2031). En las dos últimas elecciones, Fujimori no aceptó los resultados y en la más reciente, contra Castillo, incluso denunció sin pruebas sólidos un supuesto fraude en su contra y buscó anular miles de votos de su rival para revertir la elección a su favor, un escenario que podría volver a darse tras las incidencias y polémicas vividas en la primera vuelta.