Vuelve a registrarse la falta de material electoral en algunas mesas de votación en Perú

Lima, Perú.- La falta de material electoral para desarrollar la votación de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú vuelve a reportarse en algunas mesas al inicio de la jornada, pese a que minutos antes el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, había afirmado que el material estaba listo en todos los lugares.

Media hora después del inicio del horario de votación de este domingo, todavía había mesas cuyos miembros señalaban no disponer de los elementos necesarios para poder recibir a los electores, si bien aparentemente en un número menor en comparación a la primera vuelta del 12 de abril, cuando esta situación se produjo a mayor escala en la capital Lima.

En algunos colegios, las listas de electores y papeletas de votación llegaron minutos antes del comienzo de la jornada de votación, previsto para las 7.00 hora local (12.00 GMT), lo que retrasó la instalación de las mesas pese a que sus miembros estaban preparados a la hora convenida, según indicaron funcionarios electorales a medios nacionales.