Un tiroteo en Iowa deja seis personas muertas, además del atacante

Iowa, Honduras.- Un hombre armado disparó y mató a seis personas en la ciudad de Muscatine, en el estado estadounidense de Iowa, y después se quitó su propia vida, según informó la policía local de la localidad este lunes.

Las autoridades informaron en un comunicado que las primeras investigaciones indican que las víctimas eran familiares del atacante y que el incidente tiene "un vínculo doméstico", sin especificar cuál.

Cuatro de las víctimas fueron encontradas con heridas de bala en un mismo edificio, donde fueron declarados muertos, mientras que la policía halló las otras dos en dos puntos distintos, también con heridas de armas de fuego y ya fallecidos.