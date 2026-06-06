¿Quién es Roxana Guzmán, la periodista que fue secuestrada en Veracruz, México?

Un impactante video ha circulado en redes sociales y muestra el momento en que hombres armados y uniformados ingresan por la fuerza a la casa de la periodista Roxana Guzmán y bajo amenazas se la llevan. Eso es lo último que se sabe de ella. Aquí los detalles de qué pasó y quién es la comunicadora.
Su nombre completo es Roxana Berenice Guzmán Ramírez, es directora y reportera del medio Pulso Informativo del Sureste y fue secuestrada el martes 2 de junio de 2026 en el municipio de Nanchital, Veracruz, México.
La irrupción violenta de un grupo de hombres armados en su domicilio y su posterior rapto quedó registrado en video y fue difundido en redes sociales.
En el video se observa cómo los hombres armados golpean con fuerza la puerta principal de la vivienda para intentar entrar, mientras adentro, sus ocupantes, presas del miedo, graban con un celular para evidenciar lo ocurrido.
Además, un hombre que se encontraba dentro de la casa les imploraba que se detuvieran: "A ver, a ver, espérate. Hay un bebé, cálmate", le decía a uno de los hombres que finalmente logró derribar parte de la puerta y con ello pudieron ingresar.
De inmediato, uno de los sujetos, quien usaba pasamontañas y solo tenía al descubierto sus ojos y sus manos, comienza a apuntarles con un arma larga y les dice: “¡Tírense al piso!”.
Después de eso, arrebata el celular a quien estaba filmando y es lo último que se alcanza a ver en las imágenes. Por el relato de la familia de la periodista se sabe que los hombres armados se la llevaron con rumbo desconocido y a los demás los amenazaron y los despojaron de sus teléfonos celulares.
La fiscal general del estado mexicano de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, aseguró este viernes que la búsqueda de la periodista Roxana Berenice Guzmán es "prioritaria" y cuenta con el apoyo de distintos efectivos federales. En la conferencia de prensa presidencial desde la ciudad de Coatzacoalcos (Veracruz), la titular del Ministerio Público estatal subrayó que los investigadores están realizando análisis de las grabaciones disponibles, lo que "ha permitido identificar el vehículo relacionado con los hechos y posibles rutas de desplazamiento".
Roxana es madre de dos menores de edad y además de su trabajo como periodista se dedicaba a la venta de micheladas. Desde su medio, a través de redes sociales, Roxana difundía temas delicados relacionados con la política municipal, secuestros, desapariciones y denuncias ciudadanas en Veracruz.
La ONG Reporteros Sin Fronteras indicó que, según medios nacionales, la periodista ya había solicitado ayuda a la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas en Veracruz (CEAPP) después de denunciar un presunto acoso por parte de un funcionario municipal. Por otro lado, recordaron que Carlos Fernández Escalante, pareja de Guzmán, fue asesinado a tiros en Nanchital en 2017, por lo que la periodista pasó varios años fuera del estado.
El viernes 5 de junio de 2026, tres días después del rapto de la comunicadora, su madre, Rubicelia Ramírez, se acercó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para pedirle ayuda para localizar a su hija. Ante esto, la mandataria le pidió tener calma y le aseguró que las autoridades ya trabajan en la respectiva investigación de lo sucedido.
"Ella era muy responsable y hermética respecto a su trabajo. Que yo estuviera enterada no tenía amenazas", dijo la acongojada madre a medios locales. Y a los captores de su hija les envió el mensaje: "Que se pongan la mano en el corazón y que me devuelvan viva a mi hija. Es lo único que les pido, Por favor".