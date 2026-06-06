¿Quién es Roxana Guzmán, la periodista que fue secuestrada en Veracruz, México?

La fiscal general del estado mexicano de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez, aseguró este viernes que la búsqueda de la periodista Roxana Berenice Guzmán es "prioritaria" y cuenta con el apoyo de distintos efectivos federales. En la conferencia de prensa presidencial desde la ciudad de Coatzacoalcos (Veracruz), la titular del Ministerio Público estatal subrayó que los investigadores están realizando análisis de las grabaciones disponibles, lo que "ha permitido identificar el vehículo relacionado con los hechos y posibles rutas de desplazamiento".