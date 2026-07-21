Congreso Nacional aprueba investigar promoción ilegal de abortos en redes sociales

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional aprobó este martes, por unanimidad, una moción orientada a fortalecer las investigaciones sobre organizaciones clandestinas que promocionan la realización de abortos mediante redes sociales y otras plataformas digitales.

La iniciativa instruye a la Comisión de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor a coordinar reuniones con instituciones del Estado y organizaciones especializadas para analizar la situación y promover las investigaciones correspondientes.

El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, quien presentó la moción, expresó su preocupación por publicaciones que ofrecen procedimientos para interrumpir embarazo, señalando que el aborto está prohibido por la Constitución de la República y tipificado como delito en la legislación hondureña.