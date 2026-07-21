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Congreso Nacional aprueba investigar promoción ilegal de abortos en redes sociales

El Congreso Nacional aprobó una moción para investigar organizaciones que promocionan abortos en redes sociales y coordinar acciones con autoridades

  • Actualizado: 21 de julio de 2026 a las 20:30
Congreso Nacional aprueba investigar promoción ilegal de abortos en redes sociales

La Comisión de Familia coordinará reuniones con el Ministerio Público, la DPI y otras entidades para impulsar investigaciones y emitir recomendaciones.

 Foto: Cortesía

Tegucigalpa, Honduras.- El Congreso Nacional aprobó este martes, por unanimidad, una moción orientada a fortalecer las investigaciones sobre organizaciones clandestinas que promocionan la realización de abortos mediante redes sociales y otras plataformas digitales.

La iniciativa instruye a la Comisión de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor a coordinar reuniones con instituciones del Estado y organizaciones especializadas para analizar la situación y promover las investigaciones correspondientes.

El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, quien presentó la moción, expresó su preocupación por publicaciones que ofrecen procedimientos para interrumpir embarazo, señalando que el aborto está prohibido por la Constitución de la República y tipificado como delito en la legislación hondureña.

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"No es posible que a través de redes sociales, Facebook o WhatsApp promocionen abiertamente perfiles o números de teléfono para que personas puedan realizarse abortos mediante medicamentos o procedimientos y nos quedemos sin alzar la voz", manifestó.

El propósito es que las instituciones competentes identifiquen y desarticulen las organizaciones que ofrecen este tipo de servicios de forma clandestina.

Zambrano también planteó que, una vez concluido el proceso de análisis, la Comisión de Familia pueda presentar recomendaciones al pleno, incluidas eventuales reformas o revisiones al Código Penal, si considera necesario proponer cambios al marco jurídico vigente.

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La moción establece que la comisión, presidida por la diputada liberal por Cortés, Alejandra Vallecillo, convoque al Ministerio Público, la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), la Policía Nacional y demás operadores de justicia para evaluar el alcance de las denuncias.

La vicepresidenta del Congreso Nacional y diputada del Partido Nacional, Johana Bermúdez, solicitó integrar a la Secretaría de la Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf), al Colegio de Químicos Farmacéuticos de Honduras, a la Sociedad de Ginecología y Obstetricia y al área de Medicina Legal, con el fin de ampliar la participación institucional en el análisis del tema.

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Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

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