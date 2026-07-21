CSJ regulará actuación de jueces en desalojos de tierras invadidas

Tegucigalpa, Honduras.- El pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) regulará la actuación de los jueces de ejecución en los procesos de desalojo de tierras invadidas, tras la promulgación de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial.

El magistrado de la CSJ, Mario Díaz, confirmó que el tema forma parte de los asuntos pendientes que ese Poder del Estado debe abordar en el ámbito nacional, y adelantó que la institución ya ha emitido recomendaciones a los jueces para que actúen con especial responsabilidad al resolver este tipo de casos.

"Un tema pendiente en la vía nacional es el tema de los desalojos; el Congreso Nacional aprobó una ley en donde se refiere de manera muy concreta al tema de los desalojos", apuntó.

El funcionario sostuvo que los conflictos relacionados con la tierra requieren una respuesta integral del Estado, debido a su impacto y complejidad, por lo que instó a que las resoluciones judiciales privilegien el análisis de las pruebas y eviten escenarios de confrontación.

"Nosotros hemos dicho y recomendado a los jueces que tengan la mayor influencia posible; el problema de las tierras en Honduras es fuerte y es un asunto que tiene que resolverse bajo la participación directa del Estado en su conjunto porque es un tema de interés nacional", explicó.