Choluteca registra el primer desalojo amparado en la nueva ley agroindustrial

El director del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talabera, dijo: "Con esta ley ya se ejecutó el primer desalojo en Choluteca el domingo 28 de junio. Y la idea es poner orden en el país y es por eso que se están aprobando estas herramientas".

Tegucigalpa, Honduras.- Apenas 48 horas después de entrar en vigor, la nueva Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial fue aplicada en un desalojo de tierras en Choluteca.

"La ley está y todos los funcionarios administrativos y judiciales estamos obligados; si no, vamos a tener responsabilidad en ese sentido. El artículo 7 de la ley establece que el funcionario que por negligencia o por cualquier otra situación, no aplique la ley o no actúe cuando se le dé un aviso o una denuncia sobre esto, va a tener responsabilidad y pueden ser las tres responsabilidades: administrativa, civil y penal", explicó.

El funcionario es del criterio de que "esto está funcionando y va a funcionar, porque el pueblo hondureño está esperando que se ponga orden en el país y esa es la palabra de rigor, es la verdad: poner orden, pero que todos estemos sometidos a la ley".

"Tenemos que poner orden en este gobierno del presidente Asfura. Pero todo tiene que ser bajo ley", detalló Talabera.

Las instituciones involucradas en cumplir la normativa son el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, la Secretaría de Seguridad, las Fuerzas Armadas y todas las instituciones que conforman el país.

En cuanto a los invasores, recordó que "las personas que invadan tierras deben enfrentar la justicia, por lo que se debe respetar la propiedad privada".

"La Constitución de la República garantiza la propiedad privada y está violando la Constitución de la República quien no respeta la propiedad privada", recordó.

"Hay mecanismos hasta para las tierras ociosas que se pueden usar para aprovechar esas tierras. Pero las personas solo buscan dónde está la producción y eso no puede ser. Eso en ningún país civilizado puede suceder y estamos haciendo las cosas bien, por Honduras", recalcó.

"Esta Ley es el comienzo del fin de las invasiones y todas las autoridades estamos obligadas; con un aviso, con una denuncia, se puede actuar y así debe ser, se tiene que actuar, respetando la Ley en nuestro país, pero todos tenemos que estar sometidos a la misma", dijo.

"En la actualidad hay estimaciones de invasiones en tierras urbanas y tierras rurales y en las dos es un delito, porque usurpar tierras privadas es un delito".

Existe un informe sobre 31,850 manzanas de tierras invadidas, pero a ese informe le faltan como 6,000 manzanas más, o sea que son alrededor de 38 mil manzanas de tierras productivas invadidas, solo en la zona rural", detalló Talabera.

"Es algo que no puede ser y solo con una manzana invadida debe ser tema de preocupación y no digamos 38 mil manzanas. Yo creo que hay voluntad del Gobierno de poner orden en el país y de hacer las cosas bien", manifestó.

"Esta ley viene a fortalecer la seguridad jurídica y ese es el punto principal. En un estado de derecho tenemos que vivir en orden y bajo ley, y esta ley viene a fortalecer el estado de derecho en nuestro país y a llenar cualquier laguna que exista en otras leyes, y para que ningún funcionario diga que no puede hacer esto o busque una excusa", dijo el funcionario.