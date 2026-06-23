Organizaciones campesinas piden agilizar personerías jurídicas y fortalecer proyectos productivos

Tegucigalpa, Honduras. -La Asociación para el Desarrollo de Honduras (Adroh), afiliada al Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (Cococh), presentó a las autoridades del Instituto Nacional Agrario (INA), un informe sobre los avances de los proyectos ejecutados en beneficio de las organizaciones campesinas. Durante el encuentro, los representantes de Adroh solicitaron el respaldo institucional para fortalecer las cajas rurales de mujeres, impulsar la compra de tierras, promover la constitución de nuevas Empresas Asociativas Campesinas de Producción (EACP) y agilizar los procesos de otorgamiento de personerías jurídicas.

El ministro del Instituto Nacional Agrario, Javier Talabera, manifestó su respaldo a los grupos campesinos organizados, reiterando el compromiso de la institución de escuchar y atender sus demandas, con el objetivo de continuar fortaleciendo el desarrollo productivo y organizativo del sector agrario nacional. El funcionario destacó que las acciones que se ejecutan por parte del Instituto Nacional Agrario se desarrollan bajo el lema "¡Paz en el campo con seguridad jurídica!".