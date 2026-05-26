INA refuerza alianza con FAO para beneficiar a miles de familias rurales

Tegucigalpa, Honduras.-Con el propósito de fortalecer la cooperación en apoyo a las familias del campo en Honduras, el ministro-director del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talabera, se reunió con la representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Honduras, Fátima Espinal Mercedes. El encuentro estuvo orientado a fortalecer los lazos de cooperación para beneficiar a miles de familias campesinas y productores del país.

Durante la reunión, el titular del INA y la representante de la FAO, abordaron temas de importancia que están relacionados con el impulso de la agricultura familiar. Además de eso, sobre los avances en los procesos de titulación de tierras con enfoque de género, una labor que el INA ha venido desarrollando para garantizar mayores oportunidades y acceso a la tierra para las mujeres rurales.

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