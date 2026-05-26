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INA refuerza alianza con FAO para beneficiar a miles de familias rurales

El titular del INA, Javier Talabera, sostuvo un encuentro con la representante de la FAO en Honduras donde acordaron apoyar a las familias campesinas

  • Actualizado: 26 de mayo de 2026 a las 14:04
INA refuerza alianza con FAO para beneficiar a miles de familias rurales

El ministro-director del INA, Javier Talabera, se reunió con la representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Honduras, Fátima Espinal Mercedes.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Con el propósito de fortalecer la cooperación en apoyo a las familias del campo en Honduras, el ministro-director del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talabera, se reunió con la representante de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en Honduras, Fátima Espinal Mercedes.

El encuentro estuvo orientado a fortalecer los lazos de cooperación para beneficiar a miles de familias campesinas y productores del país.

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Durante la reunión, el titular del INA y la representante de la FAO, abordaron temas de importancia que están relacionados con el impulso de la agricultura familiar.

Además de eso, sobre los avances en los procesos de titulación de tierras con enfoque de género, una labor que el INA ha venido desarrollando para garantizar mayores oportunidades y acceso a la tierra para las mujeres rurales.

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Ambas instituciones reafirmaron su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada en iniciativas que contribuyan al desarrollo del sector agrario y al fortalecimiento de las comunidades campesinas en Honduras.

Talabera reiteró que en la nueva administración se trabaja bajo el lema: ¡Paz en el campo con seguridad jurídica!, se busca que prevalezca el respeto a la ley.

“Como autoridades estamos comprometidos a que se respete el estado de derecho en los diferentes sectores del territorio nacional”, concluyó el titular del Instituto Nacional Agrario.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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