Juramentan a cinco directores regionales del INA en varias zonas de Honduras

El ministro director del INA, Javier Talabera, juramentó al abogado Carlos Manuel Rivera Arita como jefe regional de la institución en el departamento de Copán.

Tegucigalpa, Honduras.- Con el propósito de atender a los campesinos y sectores productivos, fueron nombrados y juramentados cinco nuevos directores regionales del Instituto Nacional Agrario (INA).

Loucel Aguilera cuenta con una sólida experiencia en el ámbito legal, lo que representa un valioso aporte para el fortalecimiento de dicha regional.

También fue juramentado el abogado Carlos Ramón Loucel Aguilera como nuevo jefe regional del INA en el departamento de Choluteca.

Se dio a conocer que Rivera Arita es un profesional con mucha capacidad y trayectoria y muestra firme compromiso para trabajar en beneficio del pueblo hondureño, especialmente de los campesinos y productores de la región.

El compromiso está orientado a impulsar una gestión eficiente, cercana a la población y enfocada en la resolución de la problemática agraria, en beneficio de los campesinos y productores del sur del país.

Otro de los nuevos funcionarios juramentados es el abogado Fernando Javier Erazo Doblado, quien se desempeñará como jefe regional del INA en la zona norte del país.

Este nombramiento forma parte del fortalecimiento institucional que impulsa el INA, con el objetivo de brindar una atención más eficiente y oportuna a los campesinos y productores, así como avanzar en los procesos agrarios en la región.

Mientras que el abogado Leonardo Nicolás Tercero Rodríguez asumió como jefe sectorial del Instituto Nacional Agrario (INA) en el departamento de Santa Bárbara.

Otro que asume el importante cargo es el ingeniero Martín Antonio Rodríguez, quien es el nuevo jefe regional del INA en el departamento de El Paraíso, que es una de las zonas más productoras de café en Honduras.

Rodríguez brindará respuestas oportunas y soluciones efectivas a las necesidades de los campesinos y su gestión estará orientada a impulsar acciones que contribuyan al desarrollo del campo.

El titular del INA instruyó a los nuevos jefes regionales a trabajar con responsabilidad y compromiso, garantizando el acompañamiento permanente a los campesinos y productores de cada región, en cumplimiento de la política institucional del Gobierno, eso bajo el lema: “¡Paz en el campo con seguridad jurídica!”