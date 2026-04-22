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Ministro del INA aborda derechos laborales con miembros del sindicato

El titular del Instituto Nacional Agrario (INA), sostuvo un encuentro con miembros del Sitraina y el Secretario General de la Unión Internacional de Trabajadores,

  • Actualizado: 22 de abril de 2026 a las 15:05
Ministro del INA aborda derechos laborales con miembros del sindicato

El ministro director del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talabera, sostuvo un encuentro con representantes del Sitraina y Gerardo Iglesias de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación.

 FOTO: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.-Con el objetivo de analizar temas relacionados con el respeto de los derechos laborales, el ministro director del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talavera, sostuvo una reunión con representantes nacionales e internacionales del sector.

En el encuentro participó Gerardo Iglesias, secretario general de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agricultura, Turismo y Afines (UITA), junto a representantes del Sindicato de Trabajadores del INA (Sitraina), afiliado a esta organización.

Durante la reunión se abordaron temas clave como el respeto a los derechos laborales, la seguridad alimentaria y los avances impulsados por el INA en el marco de la actual administración gubernamental.

El diálogo permitió además intercambiar perspectivas sobre los desafíos del sector agrario y la necesidad de fortalecer las condiciones laborales de los trabajadores vinculados a la institución.

El respeto a los trabajadores agrÃ­colas

En el espacio de diálogo, se destacó la importancia de fortalecer las condiciones de trabajo en el sector agrario y continuar promoviendo políticas que favorezcan el desarrollo integral del campo.

Javier Talabera reiteró que “el gobierno mantiene un firme compromiso con el respeto a los derechos de los trabajadores y, desde el INA, se impulsa una gestión orientada al bienestar institucional, con apertura en favor de los campesinos y productores del país”.

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El acercamiento entre las autoridades del INA, la UITA y el Sitraina contribuye a fortalecer el diálogo, impulsar la justicia laboral y avanzar hacia un modelo de desarrollo agrario más inclusivo, equitativo y enfocado en mejorar la calidad de vida de las familias campesinas.

En algunas regiones del país, los trabajadores en el sector agrario han expresado que no se les respetan los derechos laborales, por lo que hacen llamados a que se les dé un mejor trato.

Ante esa situación, las autoridades gubernamentales se comprometen a que la clase trabajadora lleve a cabo sus actividades en mejores condiciones.

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Agustín Lagos
Agustín Lagos
Periodista

Licenciado en Periodismo, graduado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH). Redactor de EL HERALDO desde el 2003 en la cobertura de temas relacionados con seguridad, derechos humanos, política y educación.

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