Ministro del INA aborda derechos laborales con miembros del sindicato

Tegucigalpa, Honduras.-Con el objetivo de analizar temas relacionados con el respeto de los derechos laborales, el ministro director del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talavera, sostuvo una reunión con representantes nacionales e internacionales del sector.

En el encuentro participó Gerardo Iglesias, secretario general de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agricultura, Turismo y Afines (UITA), junto a representantes del Sindicato de Trabajadores del INA (Sitraina), afiliado a esta organización.

Durante la reunión se abordaron temas clave como el respeto a los derechos laborales, la seguridad alimentaria y los avances impulsados por el INA en el marco de la actual administración gubernamental.

El diálogo permitió además intercambiar perspectivas sobre los desafíos del sector agrario y la necesidad de fortalecer las condiciones laborales de los trabajadores vinculados a la institución.