Ministro del INA aborda derechos laborales con miembros del sindicato

Tegucigalpa, Honduras.-Con el objetivo de analizar temas relacionados con el respeto de los derechos laborales, el ministro director del Instituto Nacional Agrario (INA), Javier Talavera, sostuvo una reunión con representantes nacionales e internacionales del sector.
En el encuentro participó Gerardo Iglesias, secretario general de la Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación, Agricultura, Turismo y Afines (UITA), junto a representantes del Sindicato de Trabajadores del INA (Sitraina), afiliado a esta organización.
Durante la reunión se abordaron temas clave como el respeto a los derechos laborales, la seguridad alimentaria y los avances impulsados por el INA en el marco de la actual administración gubernamental.
El diálogo permitió además intercambiar perspectivas sobre los desafíos del sector agrario y la necesidad de fortalecer las condiciones laborales de los trabajadores vinculados a la institución.
En el espacio de diálogo, se destacó la importancia de fortalecer las condiciones de trabajo en el sector agrario y continuar promoviendo políticas que favorezcan el desarrollo integral del campo.
Javier Talabera reiteró que “el gobierno mantiene un firme compromiso con el respeto a los derechos de los trabajadores y, desde el INA, se impulsa una gestión orientada al bienestar institucional, con apertura en favor de los campesinos y productores del país”.
El acercamiento entre las autoridades del INA, la UITA y el Sitraina contribuye a fortalecer el diálogo, impulsar la justicia laboral y avanzar hacia un modelo de desarrollo agrario más inclusivo, equitativo y enfocado en mejorar la calidad de vida de las familias campesinas.
En algunas regiones del país, los trabajadores en el sector agrario han expresado que no se les respetan los derechos laborales, por lo que hacen llamados a que se les dé un mejor trato.
Ante esa situación, las autoridades gubernamentales se comprometen a que la clase trabajadora lleve a cabo sus actividades en mejores condiciones.