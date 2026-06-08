Elección de nuevas autoridades del CNE y TJE podría retrasarse hasta enero de 2027

Tegucigalpa, Honduras.- La elección de las nuevas autoridades de los organismos electorales podría prolongarse hasta enero de 2027 debido a la falta de consensos entre las bancadas representadas en el Congreso Nacional, informó el presidente de la Comisión Electoral y de la Comisión Evaluadora del Legislativo, Antonio Rivera.

El congresista explicó que el avance del proceso dependerá de los acuerdos políticos que alcancen las distintas fuerzas representadas en el Parlamento para cubrir las vacantes en las instituciones encargadas de organizar y supervisar los procesos electorales del país.

“La elección puede ser allá por agosto, septiembre o hasta enero del próximo año, cuando haya consenso entre las bancadas”, manifestó Rivera.