Elección de nuevas autoridades del CNE y TJE podría retrasarse hasta enero de 2027

Tegucigalpa, Honduras.- La elección de las nuevas autoridades de los organismos electorales podría prolongarse hasta enero de 2027 debido a la falta de consensos entre las bancadas representadas en el Congreso Nacional, informó el presidente de la Comisión Electoral y de la Comisión Evaluadora del Legislativo, Antonio Rivera.
El congresista explicó que el avance del proceso dependerá de los acuerdos políticos que alcancen las distintas fuerzas representadas en el Parlamento para cubrir las vacantes en las instituciones encargadas de organizar y supervisar los procesos electorales del país.
“La elección puede ser allá por agosto, septiembre o hasta enero del próximo año, cuando haya consenso entre las bancadas”, manifestó Rivera.
El diputado señaló que la ausencia de acuerdos ha impedido avanzar en los nombramientos, por lo que las negociaciones entre las diferentes representaciones políticas serán clave para concretar la elección de las nuevas autoridades.
Pese a la incertidumbre sobre el proceso, Rivera aseguró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) continúa operando con normalidad bajo la conducción de las consejeras propietarias y el consejero suplente.
Tanto en el Tribunal de Justicia Electoral (TJE), tras la destitución del magistrado Mario Morazán, como en el Consejo Nacional Electoral (CNE), luego de la destitución de Marlon Ochoa, se buscan nuevos suplentes para cubrir las vacantes.