Comisión especial revisará este miércoles documentos del CNE, TJE y MP en juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- Tras dar por concluida la participación de testigos en el juicio político en contra de cuatro funcionarios electorales suspendidos, la diputada Tania Pinto convocó a los nueve integrantes de la Comisión de Investigación del Congreso Nacional para la revisión de documentos presentados durante la jornada de este martes.
Minutos antes de las 9 de la noche se dio por finalizada la presentación de testigos que declararon en contra del consejero suspendido del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa; el magistrado suspendido del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán; y los magistrados suplentes también suspendidos, Gabriel Gutiérrez Peralta y Lourdes Maribel Mejía.
El tercer día de sesión quedó programado para mañana miércoles 15 de abril a las 7 de la mañana, donde se revisarán las pruebas presentadas por ambos órganos electorales, así como las del Ministerio Público (MP).
Asimismo, se conoció que el magistrado suspendido Mario Morazán envió en horas de la noche un total de 24 documentos y dos audios como pruebas de defensa en este juicio político.
En total, este martes se presentaron siete testigos, entre ellos, Marco Noé Martínez Pereira, técnico responsable del Consejo Nacional Electoral (CNE); Eduardo Enrique Fuentes Cálix, codirector electoral de nueve proyectos del CNE; Thelma Mejía, secretaria general del CNE; José Antonio Barahona, padre de la extinta magistrada del TJE, Miriam Barahona; Mario Flores Urrutia, magistrado presidente; Claudia Lizeth Aguilera Banegas, secretaria adjunta del TJE; y, finalmente, Alfredo Laínez, técnico en el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).
Durante la audiencia se presentaron pruebas en contra de Morazán, que demostraron sus inasistencias a las sesiones del TJE, las cuales, según ellos, evidencian intenciones de provocar graves atrasos en el cronograma electoral, así como que las constantes inasistencias de Marlon Ochoa atrasaron los procesos en el CNE.