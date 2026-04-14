Comisión especial revisará este miércoles documentos del CNE, TJE y MP en juicio político

Tegucigalpa, Honduras.- Tras dar por concluida la participación de testigos en el juicio político en contra de cuatro funcionarios electorales suspendidos, la diputada Tania Pinto convocó a los nueve integrantes de la Comisión de Investigación del Congreso Nacional para la revisión de documentos presentados durante la jornada de este martes.

Minutos antes de las 9 de la noche se dio por finalizada la presentación de testigos que declararon en contra del consejero suspendido del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa; el magistrado suspendido del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán; y los magistrados suplentes también suspendidos, Gabriel Gutiérrez Peralta y Lourdes Maribel Mejía.

El tercer día de sesión quedó programado para mañana miércoles 15 de abril a las 7 de la mañana, donde se revisarán las pruebas presentadas por ambos órganos electorales, así como las del Ministerio Público (MP).