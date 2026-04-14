Día 2 de juicio político: testigos comparecen contra funcionarios electorales

Tegucigalpa, Honduras.- La comisión de investigación del juicio político retomó las audiencias este 14 de abril en el caso que involucra a cuatro altos funcionarios electorales. La jornada inició con la comparecencia de los testigos.

Inician etapa de testimonios

Primer testigo: Marco Noé Martínez Pereira Al filo de las 11 de la mañana de este martes inició la etapa testifical. El primero en testificar, acompañando su testimonio con un detallado video de las acciones denunciadas, fue Marco Noé Martínez Pereira, técnico responsable del Consejo Nacional Electoral (CNE). Martínez Pereira reveló que el 14 de noviembre de 2025, en una de las imprentas a la que se le adjudicó parte de las actas, ocurrió la sustracción ilegal de una usb (memoria) que contenía la totalidad de las actas de cierre electoral a nivel nacional, lo que de entrada llamó su atención pues ya se había ordenado separar y organizar los documentos por nivel electivo e ingresarlos en distintas usb para mayor seguridad.

El testimonio del técnico evidenció la confabulación entre varios miembros de confianza del CNE, afines al consejero Marlon Ochoa, pues pese a la denuncia inmediata de los hechos por parte de Martínez Pereira, no hubo deducción de responsabilidades para ninguno de los involucrados.

Segundo testigo: Eduardo Enrique Fuentes Cálix El segundo testigo en comparecer fue Eduardo Enrique Fuentes Cálix, codirector electoral de nueve proyectos del CNE, quien aseguró que el 7 de julio de 2025, fecha en la que cronograma mandaba recibir ofertas para el TREP, "ese día colectivos de Libre se tomaron alrededores del CNE", impidiendo con ello que empresas entregaran sus ofertas, trastocando con ello el calendario electoral. Amplió que tras un mes de ausencias deliberadas de Marlon Ochoa, que están documentadas, se logró la adjudicación del TREP, pero atentó contra el cronograma electoral. Sobre los audios que entregó Ochoa al Ministerio Público, el testigo dijo que los supuestos audios hablaban de un complot contra las elecciones del 30 de noviembre, hechos que no ocurrieron. En los supuestos audios, los supuestos involucrados, "hablaban de boicotear el transporte electoral y como el pueblo pudo ver, a diferencia del 9 de marzo, se entregaron con mayor antelación las maletas electorales y hablaban de declarar ganador anticipadamente, pero eso tampoco sucedió".

Así estuvo el día 1 del juicio

De esta manera, por segundo día consecutivo se desarrolla el juicio político, esta vez dando seguimiento al caso del magistrado del TJE, Mario Morazán, quien fue citado el pasado lunes para comparecer ante la comisión. Durante la comparecencia, Morazán se manifestó en contra de que los miembros de la comisión estuvieran constantemente viendo y escribiendo en sus teléfonos mientras se desarrolla el juicio político. Además interrumpió en varias ocasiones la audiencia: "Para que esta comisión sea objetiva es necesario que estén personas que no hayan prejuzgado. Hay varias personas que han prejuzgado, pero lo puedo dejar pasar, pero dentro de ustedes hay una persona que no solamente ha prejuzgado mi responsabilidad política, sino que ha aducido la existencia de responsabilidad penal. En consecuencia, en marco del derecho del debido proceso y un juicio transparente, objetivo e imparcial, yo por este medio presento recusación en contra del diputado Kilvett Bertrand". Sin embargo, la comisión determinó que su recusación contra el diputado no tenía lugar.