Sembrarán 200 mil árboles para recuperar áreas verdes en Tegucigalpa

Tegucigalpa, Honduras.- Parques, bulevares y zonas rurales de las ciudades de Tegucigalpa y Comayaguela serán reforestados con unos 200 mil árboles durante este año, según anunció la Alcaldía capitalina.
El anuncio fue realizado por Erick Fortín, gerente general de la Unidad de Gestión Ambiental (UGA), quien explicó que las actividades se desarrollarán a lo largo del año.
“La proyección es sembrar alrededor de 200 mil árboles durante las jornadas programadas, priorizando especies nativas y zonas con pérdida de cobertura vegetal”, afirmó Fortín.
El funcionario detalló que las autoridades mantienen alianzas y coordinaciones con diversas instituciones, tomando en cuenta las condiciones climáticas previstas para este año.
Según indicó, en el área urbana se priorizarán corredores viales como el anillo periférico, bulevares, rotondas, medianas, parques y otras áreas verdes municipales.
“En las zonas periurbanas y rurales se trabaja con instituciones como el Comando de Apoyo y Manejo de Ecosistemas y Ambiente C-9, Fundación Amigos de La Tigra (Amitigra), Comité Ecológico de la Aldea de Suyapa (Coeas), instituciones privadas y centros educativos en sectores de La Tigra, Triquilapa, Los Laureles y algunas áreas de Amarateca”, agregó.
Especies resistentes a la sequía
Entre las especies que serán sembradas figuran pino, roble, macuelizo, cortez amarillo, negrito, jacaranda, acacia amarilla, izote y napoleón, además de otras variedades resistentes a la sequía y de rápido crecimiento.
“Fueron seleccionadas por su capacidad de adaptación, conservación de suelos, captura de carbono y aporte a la biodiversidad. Es importante destacar que el municipio del Distrito Central cuenta con una Guía Ambiental de Protección y Reforestación donde se listan las especies más recomendadas para sembrar en nuestro municipio”, explicó Fortín.
El titular de la UGA destacó que la reforestación contribuye a regular la temperatura urbana, mejorar la infiltración de agua en el suelo, reducir el efecto de isla de calor y proteger las fuentes hídricas.
Además, señaló que los árboles incrementan la humedad ambiental y disminuyen la erosión provocada por la sequía y las lluvias intensas.
“Esperamos mejorar la calidad del aire, recuperar ecosistemas degradados, fortalecer la protección de microcuencas, reducir riesgos ambientales y aumentar la resiliencia del municipio frente al cambio climático”, expresó.
También aseguró que la Alcaldía desarrolla procesos de monitoreo, mantenimiento y seguimiento técnico que incluyen riego, reposición de plantas, control de maleza y supervisión periódica para asegurar el adecuado desarrollo de las áreas reforestadas, y que esto se realiza principalmente en las áreas urbanas.
“Sembrar un árbol es solo el primer paso. Lo más importante es cuidarlo y darle seguimiento para garantizar que crezca adecuadamente. La protección del ambiente es una responsabilidad compartida entre autoridades y ciudadanía”, concluyo Fortín.
DNVT siembra 300 árboles en jornada de reforestación en Tegucigalpa
La Dirección Nacional de Viabilidad y Transporte (DNVT), realizó una jornada de reforestación de 300 árboles este -jueves 28 de mayo- en en plaza Cuba, Colonia Miraflores, bulevar Fuerzar Armadas y el bulevar Centroamérica.
“El principal objetivo de esta jornada de reforestación impulsada por la Policía Nacional, es contribuir a la protección del medio ambiente, mejorar las áreas verdes de la capital y fomentar una cultura de conciencia en la ciudadanía”, indicó el vocero de la DNVT, César Aguilar.
Los árboles son de especies ornamentales y forestales adecuados para el clima de la capital, seleccionados por su capacidad de generar sombra, purificar el aire y contribuir a la conservación ambiental,
“Esto lo hemos venido observándolo que es el cambio climático que ha venido afectar eh la capital y de igual manera a nuestro país, realmente nosotros buscamos de que estos árboles den sombra y reforestar estas áreas verdes para que la capital sea agradable, mas en este sector de plaza Cuba”, señaló el vocero.
Según los expertos, una de las causas de la contaminación del aire que perjudica al Distrito Central es por la deforestación y los incendios forestales que afectan los árboles y el ecosistema en general los cuales brindan sombra y oxígeno a las personas.
En las últimas semanas, el aire en Tegucigalpa ha reportado contaminación insalubre, es decir, que afecta la respiración de los seras humanos y parte de esto es por contaminación de vehiculos, incendios forestales y la urbanización.