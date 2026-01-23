Instituto Forestal lanza “Héroes del Bosque” y Alcaldía destaca siembra de 600 mil árboles

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto de Conservación Forestal (ICF) lanzó la campaña nacional “Héroes del Bosque”, una iniciativa orientada a fortalecer la prevención de incendios forestales en el Distrito Central y a nivel nacional, con el objetivo de reafirmar la protección de los recursos naturales.
El ICF informó que la campaña se enmarca en los resultados alcanzados durante la gestión 2022-2026, período en el que la institución ha trabajado bajo el mandato de la presidenta Xiomara Castro, a través del ministro Luis Soliz, en coordinación interinstitucional para dar respuesta a los incendios forestales.
El lanzamiento se realizó en el área protegida del Parque Nacional La Tigra, uno de los principales pulmones que oxigenan la capital hondureña.
Durante el acto de lanzamiento, las autoridades de protección forestal dieron a conocer los logros alcanzados durante la actual administración del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro.
Informaron que entre los principales logros está el Comité Nacional de Protección Forestal (Conaprofor), que, en el marco de la Ley Forestal, funciona como una instancia clave de coordinación entre instituciones públicas, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil.
Este espacio ha permitido articular y facilitar la atención conjunta en materia de prevención y combate de incendios forestales, así como el control de plagas y enfermedades, fortaleciendo la gobernanza forestal y la toma de decisiones a nivel nacional.
Además, informaron que se inició la operación de 15 Centros de Operaciones Interinstitucionales contra Incendios Forestales (COIIF), ubicados en los departamentos de Francisco Morazán, Comayagua, La Paz, Intibucá, Copán, Ocotepeque, Olancho, Cortés y Santa Bárbara.
El ICF también informó que se logró incrementar hasta en un 90% el número de incendios forestales atendidos.
Asimismo, se redujo el tiempo de respuesta, que pasó de más de una hora y media a una intervención de control de 35 minutos, disminuyendo de forma considerable el impacto de los incendios en los ecosistemas forestales.
Las autoridades informaron que Honduras cuenta actualmente con más de 500 cuadrillas comunitarias, integradas por actores locales dedicados a la prevención y al combate de incendios forestales, frente a las 13 cuadrillas que se contrataban en el año 2021.
Entre los años 2022 y 2025, el ICF reportó 9,220 incendios forestales a nivel nacional, de los cuales 7,242 fueron atendidos, lo que representa un 78 % de atención total.
De manera particular, en 2025 se registró una reducción del 84 % del área afectada por incendios forestales y una disminución del 66 % en la incidencia de incendios, en comparación con 2024.
“Con la campaña Héroes del Bosque se reconoce el compromiso de hombres y mujeres que protegen la vida, el agua y los bosques del país, y se impulsa bajo el liderazgo del ICF”, expresaron las autoridades.
Más de 600 mil árboles
Por su parte, la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) informó que, durante la administración del alcalde Jorge Aldana, se lograron sembrar más de 600 mil árboles en Tegucigalpa y Comayagüela.
Indicaron que el plan contemplaba plantar al menos 600 mil árboles para el año 2026; sin embargo, las autoridades municipales confirmaron que esta meta fue superada gracias a jornadas constantes de arborización y al uso de especies nativas, que permiten una mejor adaptación al entorno urbano y natural.
Las acciones de reforestación se han concentrado en puntos estratégicos como los cerros Triquilapa y Cantagallo, áreas protegidas como el Parque Nacional La Tigra, además de los 13 principales bulevares de la capital y el anillo periférico, con el objetivo de recuperar el verdor y mejorar la calidad ambiental.
La mayoría de las plantas utilizadas en estas jornadas provienen de los seis viveros municipales administrados por la AMDC, entre ellos el vivero del sector de El Picacho, los cuales abastecen de manera constante los proyectos verdes impulsados por la comuna capitalina.