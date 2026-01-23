Instituto Forestal lanza “Héroes del Bosque” y Alcaldía destaca siembra de 600 mil árboles

Tegucigalpa, Honduras.- El Instituto de Conservación Forestal (ICF) lanzó la campaña nacional “Héroes del Bosque”, una iniciativa orientada a fortalecer la prevención de incendios forestales en el Distrito Central y a nivel nacional, con el objetivo de reafirmar la protección de los recursos naturales.

El ICF informó que la campaña se enmarca en los resultados alcanzados durante la gestión 2022-2026, período en el que la institución ha trabajado bajo el mandato de la presidenta Xiomara Castro, a través del ministro Luis Soliz, en coordinación interinstitucional para dar respuesta a los incendios forestales.

El lanzamiento se realizó en el área protegida del Parque Nacional La Tigra, uno de los principales pulmones que oxigenan la capital hondureña.

Durante el acto de lanzamiento, las autoridades de protección forestal dieron a conocer los logros alcanzados durante la actual administración del Gobierno de la presidenta Xiomara Castro.

Informaron que entre los principales logros está el Comité Nacional de Protección Forestal (Conaprofor), que, en el marco de la Ley Forestal, funciona como una instancia clave de coordinación entre instituciones públicas, el sector privado y organizaciones de la sociedad civil.

Este espacio ha permitido articular y facilitar la atención conjunta en materia de prevención y combate de incendios forestales, así como el control de plagas y enfermedades, fortaleciendo la gobernanza forestal y la toma de decisiones a nivel nacional.