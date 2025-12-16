Bosques hondureños vigilados ante el gorgojo descortezador

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras avanza hacia una gestión forestal más resiliente gracias a un sistema de vigilancia que ha permitido reducir las afectaciones provocadas por el gorgojo descortezador del pino, una de las plagas más destructivas para este ecosistema. Entre 2024 y 2025, el Gobierno de Honduras, bajo el mandato de la presidenta Xiomara Castro y el Instituto de Conservación Forestal (ICF),logró disminuir en 64% los brotes activos y en 43% el área afectada, resultados que reflejan la eficiencia del monitoreo, la inversión sostenida y la capacidad de respuesta del ICF.

Recurso bajo protección

El país cuenta con más de 1.6 millones de hectáreas de bosque de pino, principalmente Pinusoocarpa y Pinus caribaea. A lo largo de la historia se han registrado cuatro epidemias severas del gorgojo, la más reciente entre 2014 y2017, con una pérdida de 511,504 hectáreas y daños económicos estimados en más de L47 mil millones, sin contar servicios ecosistémicos y afectaciones sociales. Desde la implementación en 2021 del Sistema de Alerta Temprana (SAT) para el gorgojo, el país ha logrado mantenerlas afectaciones por debajo del umbral crítico para una emergencia sanitaria forestal. “Para el 2025, el ICF reporta una reducción sostenida, con una afectación solamente de 200.48 hectáreas a nivel nacional, gracias al monitoreo constante y la inversión institucional, que desde 2022 asciende aL51.8 millones en acciones de prevención, vigilancia y control”, nos explica el ingeniero Luis Soliz, director del ICF.

Efecto cambio climático

Estudios científicos confirman que el comportamiento del gorgojo está estrechamente ligado a condiciones climáticas extremas. De acuerdo al director del ICF, “Eventos naturales, altas temperaturas, sequías prolongadas e incendios forestales debilitan la capacidad natural de defensa de los pinos, reduciendo la producción de resina con la que repelen a los descortezadores. Esto crea condiciones ideales para la rápida reproducción del insecto, afectado por el estrés climático, densidad de árboles, el manejo forestal y fenómenos naturales”. Con el (SAT), se reúne investigación, monitoreo, comunicación y capacidad de respuesta para vigilar los bosques.

Tecnología para el bosque