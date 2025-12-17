Sesal apuesta por la modernización hospitalaria y la atención primaria

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- La modernización de hospitales y centros de salud ha avanzado significativamente durante la actual administración, con una inversión de más de 15 millones de dólares en equipamiento para 32 hospitales a nivel nacional, señaló Carla Paredes, ministra de Salud. La doctora Paredes, quien a finales de enero de 2026 entregará la Secretaría de Salud (Sesal), explicó que en este proceso se han equipado todos los hospitales del país, incluidos los descentralizados, con tomógrafos, equipos portátiles de rayos X, ultrasonidos, mamógrafos y otros dispositivos médicos. Destacó además la construcción de ocho nuevos hospitales y la modernización de instalaciones existentes, entre ellas un búnker para tratamientos oncológicos avanzados. Agregó que el Hospital Satuyé en Roatán ya fue entregado y se encuentra en funcionamiento en esta región del país.

La ministra señaló que, de los 29,000 millones de lempiras asignados al presupuesto, han procurado "colocar cada lempira, cada centavo donde corresponde y donde más se necesita". Sostuvo que la Sesal recuperó la gobernanza en Honduras. "Ahora rectoramos la salud de este país y el que no se plega a la normativa de la Sesal está siendo absolutamente intervenido, sea privado o público, porque somos los rectores y la autoridad hay que ejercerla".

Talento humano

La ministra Paredes indicó que la plantilla de empleados pasó de 22,000 a 39,000, con mejoras salariales históricas y mayor estabilidad laboral. “La estabilidad laboral es fundamental, no solamente para poder entrenar, capacitar, formar y comprometer al recurso humano, sino porque esa inversión solo la garantiza la estabilidad laboral”, puntualizó. Informó que se está invirtiendo en la formación de personal mediante programas de capacitación en el extranjero y la construcción de cinco nuevas escuelas técnicas para la formación de técnicos en rayos X, laboratorio, anestesia, enfermería auxiliar, salud ambiental y fisioterapia.

Cobertura y acceso