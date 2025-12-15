Banco Atlántida suma L 6,005,000 millones a Fundación Teletón gracias a la solidaridad de los hondureños

Tegucigalpa, Honduras-. Banco Atlántida, como Empresa Socialmente Responsable reafirmó su compromiso solidario con la Fundación Teletón una vez más, en una nueva edición de la Lotería Online del Amor que permitió contribuir a esta gran obra de amor la suma de L 6,005,000. Esta recaudación fue posible gracias al esfuerzo conjunto entre cada uno de los hondureños y la institución. El aporte obtenido es un reflejo del poder movilizador de la solidaridad, que une al país en la construcción de un futuro más inclusivo y próspero para todos.

A través de la “Lotería Online del Amor”, el banco puso a disposición su red de canales de servicio en todo el país para facilitar los donativos a la Fundación Teletón. Los hondureños realizaron sus aportes desde la comodidad de sus hogares o centros de trabajo, utilizando los canales digitales Atlántida Online, Atlántida Móvil, Agentes Atlántida o visitando cualquiera de las agencias a nivel nacional. Por cada donativo de L200, los aportantes recibieron un boleto electrónico para participar en el sorteo de dos Kia Tasman 2026.