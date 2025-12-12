Honduras celebra la graduación de 150 nuevos docentes bilingües del sistema público

Tegucigalpa, Honduras-. La Secretaría de Educación destacó que esta primera promoción de 150 docentes bilingües representa un paso vibrante, necesario y largamente esperado para la educación hondureña. Gracias a esta graduación, el país inicia una etapa donde el inglés deja de ser un privilegio y se convierte en un derecho real para las niñas, niños y jóvenes del sistema público. Ricardo Valladares, Coordinador Nacional de las Escuelas Normales Bilingües, subrayó con fuerza: “Esta graduación simboliza justicia educativa para el país. Estamos cumpliendo con el derecho de que los hijos de los más pobres, los trabajadores y los hijos de los campesinos accedan a formación bilingüe. Hoy avanzamos hacia un sistema más digno, más inclusivo y con oportunidades reales para todos”.

Formación alineada a estándares internacionales

Los nuevos docentes fueron preparados bajo un modelo moderno e integral que fortaleció su competencia lingüística, su capacidad pedagógica y su formación bilingüe-bicultural. La metodología incluyó desarrollo del idioma, uso del enfoque CLIL, metodologías activas, planificación bilingüe y práctica docente supervisada. Esta primera promoción beneficiará directamente a escuelas de Atlántida, Francisco Morazán, Santa Bárbara, La Paz y Ocotepeque, priorizando comunidades rurales, zonas vulnerables y centros donde históricamente no había acceso a educación bilingüe.

De acuerdo con Valladares: "Cada maestro que hoy se incorpora trae consigo una formación robusta, alineada a estándares internacionales, diseñada para construir pensamiento crítico y competencias globales. Su presencia abrirá caminos que nuestra niñez nunca antes había tenido".

Transformación educativa

Este avance forma parte de la sexta reforma educativa contemplada en el Plan 365, impulsado por la Secretaría de Educación en alineación directa con la visión de la Presidenta Xiomara Castro: una educación pública digna, gratuita, inclusiva y con oportunidades para todos.

Entre los logros alcanzados destacan la reapertura de diez Escuelas Normales Bilingües, la creación de una nueva malla curricular, mejoras en infraestructura escolar, aumento de horas clase, contratación de docentes especializados y la dotación de computadoras. Todo ello permitió consolidar un modelo de enseñanza más fuerte y sostenible. La coordinación entre la Secretaría de Educación, el Congreso Nacional y otras instancias también fue determinante. La aprobación de la Ley de Centros Educativos Especializados dio respaldo jurídico, presupuestario y operativo a las Normales Bilingües, asegurando su funcionamiento como parte del sistema educativo nacional.