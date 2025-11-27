  1. Inicio
Gasolineras UNO, Banco Cuscatlán y Pronto transforman la experiencia del cliente con Sebastián Yatra

Con tres conciertos especiales en Honduras, Guatemala y El Salvador, las marcas consolidaron su liderazgo regional al ofrecer momentos inolvidables diseñados para premiar la fidelidad de sus clientes

  • 27 de noviembre de 2025 a las 08:30
Sebastián Yatra durante su concierto exclusivo para los clientes de Gasolineras UNO, Banco Cuscatlán y Pronto.

Tegucigalpa, Honduras-. Gasolineras UNO, Banco Cuscatlán, y Tiendas Pronto anunciaron el éxito rotundo de los conciertos exclusivos ofrecidos en Honduras, Guatemala y El Salvador con la participación del reconocido artista internacional Sebastián Yatra, consolidando un hito sin precedentes en la región.

Esta iniciativa posiciona a las tres marcas como las primeras en Centroamérica en unir esfuerzos para presentar un artista de talla mundial con el objetivo de reconocer la fidelidad de sus clientes.

Clientes disfrutando de una experiencia musical única en la gira regional organizada por las tres marcas.

Una experiencia regional

Los tres eventos convocaron a más de 20,000 clientes, quienes disfrutaron de una experiencia cuidadosamente diseñada bajo los más altos estándares de producción, seguridad y atención. Las activaciones de marca, la logística integral y la calidad del montaje reforzaron el compromiso corporativo de ofrecer beneficios diferenciales y experiencias exclusivas que aporten valor a la relación con sus clientes.

Activaciones de marca que destacaron por su creatividad y cercanía con los asistentes.

La presentación de Sebastián Yatra destacó por su profesionalismo, energía y conexión con el público, elementos que contribuyeron a generar un ambiente único en cada país. Su repertorio, interpretado en un formato pensado para estos eventos, consolidó la experiencia como una de las más destacadas del año en la región.

Momentos memorables vividos por más de 20,000 clientes en los tres países de la región.

Innovación y cercanía con los clientes

Con esta iniciativa, Gasolineras UNO, Banco Cuscatlán y Pronto reafirman su liderazgo dentro del mercado centroamericano y su visión de construir relaciones de largo plazo mediante programas y beneficios que trascienden la oferta tradicional. Las marcas continúan desarrollando proyectos regionales que fortalecen su presencia, innovación y cercanía con sus distintos segmentos de clientes.

Ambiente vibrante y producción de primer nivel en los conciertos ofrecidos en Centroamérica.

El éxito de estos conciertos confirma el poder de las alianzas estratégicas en la región y abre camino a nuevas propuestas que seguirán sorprendiendo a los consumidores. Con esta iniciativa, las tres marcas dejan claro su interés por impulsar proyectos que trasciendan lo comercial y que conecten con las personas a través de experiencias auténticas y significativas.

