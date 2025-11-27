Gasolineras UNO, Banco Cuscatlán y Pronto transforman la experiencia del cliente con Sebastián Yatra

Tegucigalpa, Honduras-. Gasolineras UNO, Banco Cuscatlán, y Tiendas Pronto anunciaron el éxito rotundo de los conciertos exclusivos ofrecidos en Honduras, Guatemala y El Salvador con la participación del reconocido artista internacional Sebastián Yatra, consolidando un hito sin precedentes en la región. Esta iniciativa posiciona a las tres marcas como las primeras en Centroamérica en unir esfuerzos para presentar un artista de talla mundial con el objetivo de reconocer la fidelidad de sus clientes.

Una experiencia regional

Los tres eventos convocaron a más de 20,000 clientes, quienes disfrutaron de una experiencia cuidadosamente diseñada bajo los más altos estándares de producción, seguridad y atención. Las activaciones de marca, la logística integral y la calidad del montaje reforzaron el compromiso corporativo de ofrecer beneficios diferenciales y experiencias exclusivas que aporten valor a la relación con sus clientes.

La presentación de Sebastián Yatra destacó por su profesionalismo, energía y conexión con el público, elementos que contribuyeron a generar un ambiente único en cada país. Su repertorio, interpretado en un formato pensado para estos eventos, consolidó la experiencia como una de las más destacadas del año en la región.



Innovación y cercanía con los clientes

Con esta iniciativa, Gasolineras UNO, Banco Cuscatlán y Pronto reafirman su liderazgo dentro del mercado centroamericano y su visión de construir relaciones de largo plazo mediante programas y beneficios que trascienden la oferta tradicional. Las marcas continúan desarrollando proyectos regionales que fortalecen su presencia, innovación y cercanía con sus distintos segmentos de clientes. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.