La magia navideña llegó a Tienda Selectos con los Sabores de temporada Del Corral

Los aromas y tradiciones de fin de año llegaron a Tienda Selectos con la presentación de los productos navideños Del Corral, una propuesta que combina calidad, frescura y el auténtico sabor de la temporada

  • 25 de noviembre de 2025 a las 08:40
Clientes y representantes de Del Corral compartieron un ambiente festivo durante la degustación navideña en Tienda Selectos.

 Cortesía

Tegucigalpa, Honduras-. La temporada navideña se hizo presente en Tienda Selectos con la llegada de los sabores de temporada Del Corral, durante un evento especial de degustación realizado en la sucursal ubicada en Colonia Palmira, Avenida República de Argentina, frente a Pan y Más.

 (Cortesía)

En esta celebración, los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar una selección especial del catálogo navideño de productos cárnicos de res y cerdo, elaborados con la calidad y frescura que distinguen a Del Corral. Los visitantes degustaron y conocieron la propuesta de productos que nos trae Del Corral para estas fechas, ideales para realzar las mesas festivas de diciembre.

 (Cortesía)

Sabores de la temporada

El evento tuvo como objetivo acercar a los clientes a los sabores que identifican la temporada y brindar alternativas prácticas y deliciosas para reuniones familiares, cenas navideñas y celebraciones de fin de año.

“Queremos que nuestros consumidores vivan la experiencia Del Corral desde el primer momento. La Navidad es sinónimo de compartir, y qué mejor manera que hacerlo con productos de calidad que garantizan sabor y tradición”, expresó el equipo Del Corral durante la actividad.

"Además, invitamos a todos los clientes a conocer la amplia variedad de productos cárnicos de la marca, disponibles en tienda Selectos, con opciones diarias para cada gusto y ocasión", concluyó el equipo.

 (Cortesía)

Del Corral comparte tradición, calidad y el auténtico sabor navideño

Con esta degustación, Del Corral y Tienda Selectos reafirman su compromiso de ofrecer productos de calidad que acompañen los momentos más especiales del año. La marca invita a todos los hondureños a descubrir su catálogo navideño disponible en la tienda, y a disfrutar de sabores que unen familias y celebran la tradición durante toda la temporada.

