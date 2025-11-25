La magia navideña llegó a Tienda Selectos con los Sabores de temporada Del Corral

Tegucigalpa, Honduras-. La temporada navideña se hizo presente en Tienda Selectos con la llegada de los sabores de temporada Del Corral, durante un evento especial de degustación realizado en la sucursal ubicada en Colonia Palmira, Avenida República de Argentina, frente a Pan y Más.

En esta celebración, los asistentes tuvieron la oportunidad de disfrutar una selección especial del catálogo navideño de productos cárnicos de res y cerdo, elaborados con la calidad y frescura que distinguen a Del Corral. Los visitantes degustaron y conocieron la propuesta de productos que nos trae Del Corral para estas fechas, ideales para realzar las mesas festivas de diciembre.

El evento tuvo como objetivo acercar a los clientes a los sabores que identifican la temporada y brindar alternativas prácticas y deliciosas para reuniones familiares, cenas navideñas y celebraciones de fin de año.

“Queremos que nuestros consumidores vivan la experiencia Del Corral desde el primer momento. La Navidad es sinónimo de compartir, y qué mejor manera que hacerlo con productos de calidad que garantizan sabor y tradición”, expresó el equipo Del Corral durante la actividad.

"Además, invitamos a todos los clientes a conocer la amplia variedad de productos cárnicos de la marca, disponibles en tienda Selectos, con opciones diarias para cada gusto y ocasión", concluyó el equipo.