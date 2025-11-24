La Victoria: Nueva subestación de energía en Choloma

San Pedro Sula, Honduras.- La modernización del sistema eléctrico avanza con pasos firmes en Honduras. Un nuevo hito se suma a la transformación del subsector energético hondureño, con la puesta en marcha de la subestación La Victoria, ubicada en Choloma, Cortés. Este proyecto estratégico, llega para mejorar la calidad del servicio y fortalecer el desarrollo económico de una de las zonas más productivas del país. Con una inversión superior a 196 millones de lempiras, la nueva subestación, que cuenta con 100 MVA de capacidad de transformación, beneficiará directamente a más de 26mil hogares hondureños, además de facilitar la conexión de nuevos desarrollos residenciales, empresariales e industriales a la red de distribución de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Su operación permitirá descongestionar subestaciones ya saturadas como Bellavista, Bermejo y Choloma, mejorando la estabilidad del suministro en toda la región norte.

Hito de la recuperación sistema eléctrico

Para el gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica(ENEE) y ministro de energía, Erick Tejada, este logro representa un paso decisivo dentro del proceso de recuperación del sistema eléctrico nacional. "El rescate de la ENEE es uno de los pilares fundamentales del Gobierno de Honduras. Su visión de recuperar lo público, nos ha permitido alcanzar logros históricos en favor del pueblo en tan solo tres años. Ninguna administración ha logrado lo que hoy estamos logrando, y no podemos detener este proceso que avanza con firmeza y resultados contundentes". Este proyecto forma parte de una inversión histórica del Gobierno de Honduras, que supera los 23 mil millones de lempiras en más de 500 proyectos energéticos a nivel nacional. Entre ellos destacan:27 proyectos de generación,29 proyectos de transmisión,25 de distribución y 371 iniciativas de electrificación e iluminación comunitaria. A estas acciones se suman la renegociación de contratos de energía, una reducción tarifaria acumulada del28.81% en tres años y el beneficio de energía gratuita para más de 900 mil hogares, medidas que confirman el compromiso de la entidad con la justicia energética.

Inversión en Valle de Sula