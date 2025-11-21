Avanza instalación de energía solar en comunidad misquita

El proyecto de electrificación de la comunidad indígena de Sirsirtara, en el municipio de Puerto Lempira, inició con una jornada informativa en la que se presentó el cronograma de trabajo para su ejecución. La iniciativa beneficiará a alrededor de 170 viviendas, además de iglesias y el centro educativo local. El propósito del proyecto Yu Raya (Energía y Luz para la Vida) es llevar soluciones de energía solar fotovoltaica y servicios eléctricos básicos a la comunidad de Sirsirtara, una zona de la Mosquitia que históricamente ha carecido de acceso estable a la red eléctrica. Este proyecto de electrificación social es liderado por la Secretaría de Energía (SEN) de Honduras, con apoyo de cooperación internacional, principalmente de la GIZ, la Agencia Brasileña de Cooperación (ABC) y la Unión Europea.

Miguel Figueroa, director general de Electricidad y Mercados de la SEN, explicó que el proyecto Yu Raya está alineado con la política de acceso universal a la electricidad que implementa la Secretaría de Energía. Figueroa destacó el diálogo con la comunidad y la importancia de involucrarla como parte del proyecto. El proyecto Yu Raya no solo incorpora paneles solares, sino que también impulsa el desarrollo de capacidades técnicas, mejoras en educación y salud, oportunidades productivas y un modelo de sostenibilidad comunitaria. La escuela local será equipada con tres sistemas fotovoltaicos independientes con capacidad para iluminación, ventilación y un sistema de refrigeración para conservación de alimentos, lo que permitirá mejorar las condiciones educativas y nutricionales de los estudiantes. Además, Hondutel se encargará de instalar un sistema de conexión de internet a través de Starlink.

Jornada informativa

Durante este evento, se presentó a los encargados de la instalación de los sistemas fotovoltaicos y se detallaron las capacitaciones dirigidas a técnicos locales, quienes serán responsables del mantenimiento y monitoreo de los equipos. El equipo técnico de la Unidad de Responsabilidad Social y Ambiental (URSA) de la SEN explicó el funcionamiento del buzón de quejas, su propósito y la forma adecuada de utilizarlo. La jornada concluyó con el anuncio público, en español y misquito, sobre el inicio de las primeras entregas de kits domiciliarios, programadas para todos los barrios de Sirsirtara. El proyecto cuenta con el acompañamiento de la Alcaldía Municipal de Puerto Lempira, la Secretaría de Educación —a través de representantes de la Escuela 4 de Abril— y el Instituto de Conservación Forestal (ICF) regional de Puerto Lempira.

Actividades realizadas