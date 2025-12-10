Prórroga de la UE garantiza estabilidad al comercio del café

Honduras fortalece su posición en el mercado europeo tras la aprobación de la prórroga al reglamento de deforestación por parte del Parlamento Europeo, una decisión que brinda estabilidad a las exportaciones de café y permite avanzar de manera ordenada en la implementación de los nuevos requisitos ambientales.
Esta medida responde a una solicitud conjunta de los países productores realizada en la Asamblea de la Organización Internacional del Café, donde se pidió mayor flexibilidad para la adaptación a la normativa.
La Unión Europea continúa siendo el principal destino del café hondureño, al concentrar más del 50 % de la producción nacional, que oscila entre 3 y 3.2 millones de quintales. La prórroga representa un respaldo directo a miles de familias que dependen de esta actividad productiva, al garantizar continuidad comercial, estabilidad de precios y seguridad en los contratos de exportación.
Además de su impacto económico, la medida refuerza el compromiso de Honduras con la sostenibilidad, la legalidad y la trazabilidad. El país ha avanzado en la aplicación de estándares ambientales, derechos laborales y control de origen, consolidando al café como el principal rubro de exportación, con más de 2,148 millones de dólares en divisas, presencia en 59 mercados internacionales y una posición privilegiada como líder en Centroamérica, tercero en América y octavo a nivel mundial.
Sobre la reacción del país ante la prórroga, el viceministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Carlos Roberto Murillo, afirmó que la noticia fue recibida con alivio y satisfacción por todo el sector cafetalero, ya que “garantiza la continuidad del acceso del café nacional al mercado europeo” y permite seguir afinando los procesos técnicos y administrativos sin poner en riesgo las exportaciones. En el corto plazo, explicó que la medida mantiene abiertas las puertas del mercado europeo mientras se ajustan los procedimientos y se consolidan los sistemas de trazabilidad exigidos.
Murillo detalló que Honduras ha dado pasos firmes en la aplicación del reglamento a través del fortalecimiento de la coordinación público-privada, el aumento de los controles de origen y la mejor identificación de fincas y lotes.
Además, destacó el uso de plataformas digitales impulsadas por la SAG y el IHCAFE, así como acuerdos internacionales para identificar zonas con posible afectación por deforestación y aplicar medidas de mitigación y reforestación.
En materia tecnológica, señaló que el país ya utiliza plataformas digitales institucionales, proyectos piloto de trazabilidad con blockchain en cooperativas y monitoreo geoespacial por medio de sistemas satelitales, herramientas que permiten verificar la cobertura forestal y cumplir con los requisitos ambientales de la Unión Europea. A esto se suma la coordinación interinstitucional entre la SAG, MiAmbiente, el ICF, el IHCAFE y la Cancillería para asegurar una implementación integral del reglamento.
El viceministro también subrayó que esta prórroga garantiza estabilidad para más de 100 mil familias productoras, al evitar interrupciones en las exportaciones hacia el principal mercado del café hondureño. En cuanto al apoyo a pequeños productores y mujeres, que representan tres de cada diez caficultores, destacó programas como el Bono Cafetalero, entrega de fertilizantes, capacitación técnica y proyectos de trazabilidad que facilitan su inclusión en mercados certificados.
Finalmente, Murillo reconoció que entre los principales desafíos pendientes figuran completar la trazabilidad digital en todas las fincas, integrar los sistemas nacionales con plataformas europeas, ampliar la capacitación a pequeños productores y mantener un monitoreo geoespacial permanente.
En paralelo, las metas de la SAG apuntan a elevar el valor agregado del café, fortalecer la sostenibilidad, mejorar la infraestructura productiva, renovar plantaciones e impulsar la inclusión, para consolidar a Honduras como un referente mundial en producción cafetalera.