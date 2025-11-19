Reforestación en la capital alcanza los 140 mil árboles sembrados este año

Tegucigalpa, Honduras.- Según un informe de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC), se sembraron 140,542 árboles como parte del programa de reforestación que se ejecuta este año en áreas verdes, bulevares y zonas protegidas de Tegucigalpa y Comayagüela. Más 19,394 plantas fueron distribuidas en colegios, escuelas y centros educativos de prebásica para fortalecer los espacios naturales de las instituciones, indican los datos. Además, las instituciones públicas y privadas recibieron 32,245 plantas, enfocadas en recuperar áreas intervenidas y promover la siembra en espacios laborales y comunitarios. El reporte detalla que las colonias y ciudadanos particulares recibieron 36,886 plantas, una cifra que evidencia el interés de las comunidades en sumarse a las labores de reforestación promovidas desde la municipalidad.

Por su parte, la Unidad de Gestión Ambiental ejecutó directamente la siembra y distribución de 52,017 plantas en sectores estratégicos del Distrito Central, especialmente en bulevares y áreas protegidas que requieren restauración por el deterioro ocasionado en temporada de lluvia.

Zona protegida

También, en el Refugio de Vida Silvestre Suyapa “Luis Hernán Baca Valladares ‘Mero’”, se lograron sembrar 69 mil árboles diferentes especies indicados para la zona protegida. A las labores de siembra de árboles de 2025 se sumaron diversas instituciones educativas y gubernamentales. Entre ellas el Instituto de Conservación Forestal (ICF), la Procuraduría General de la República y las Fuerzas Armadas quienes han reforzado el trabajo en campo. Las especies de árboles que fueron plantadas en la capital son principalmente nativas, entre ellas pinos, robles y encinos, “lo que garantiza una mejor adaptación al ecosistema”, dijo Dagoberto Zelaya, que conforma el Comité Ecológico de la Aldea Suyapa (Coeas).

Don Dago reconoció que estas 69 mil plantas se pudieron sembrar gracias la Fundación Liquidámbar, que aportó un vivero completo como parte del convenio de cooperación. A esto se suma el vivero propio del proyecto, que produce unas 10,000 plantas.