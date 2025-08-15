Alcaldía dispondrá de 22 puntos de atención vial durante caminata de iglesias

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció que tendrá alrededor de 22 puntos de atención vial en la capital, con la finalidad de garantizar el orden y seguridad de las personas durante la caminata de las iglesias programada para este 16 de agosto.
"Estaremos activos en más de 20 puntos de atención vial a lo largo del bulevar Suyapa", manifestaron a través de sus plataformas oficiales este viernes 15 de agosto.
En el comunicado instaron a la población a tomar rutas alternas de movilización para evitar el congestionamiento vial.
Los puntos de atención vial confirmados por la AMDC son:
1. Intercambio del anillo periférico hacia el bulevar Suyapa
2. Intercambio del bulevar Suyapa hacia el anillo periférico
3. Túnel frente a CCI
4. Desvío bajo el puente Paz y Esperanza
5. Supermercado La Colonia #1 de La Hacienda
6. Retorno frente a gasolinera Shell
7. Minister hotel
8. Retorno frente a la Dirección de Marina Mercante
9. Episcopal School
10. Rotonda Diagnos
11. Almacenes Xtra
12. BAC Credomatic
13. Intercambio del bulevar Centroamérica hacia el bulevar Suyapa
14. Intercambio Davivienda
15. Intercambio de Urla
16. Semáforos de la Alameda, frente al Hospital Escuela
17. Plantas Tropicales
18. Barrio Morazán 01
19. Barrio Morazán 02
20. Calle sin Sol
21. Calle del semáforo
22. Calle de los perros
Áreas de apoyo
José Mendoza, gerente de Movilidad Urbana, detalló que se contará con el apoyo de la Policía Municipal, personal de Movilidad Urbana y de la Gerencia de Aseo.
"Solo en el área de movilidad se asignarán 50 personas, quienes estarán distribuidas en 22 puntos de cierre para garantizar un desplazamiento seguro y ordenado. En total, alrededor de 200 empleados municipales participarán en las labores de seguridad, movilidad y limpieza", manifestó Mendoza.
Cabe mencionar que la caminata de oración en la capital, que tiene como objetivo promover la paz y la democracia, comenzará a las 2:00 de la tarde desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y concluirá en las afueras del Estadio Nacional Chelato Uclés.
Mario Banegas, presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, afirmó que alrededor de 43 municipios del país participarán en la masiva movilización.