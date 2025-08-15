Alcaldía dispondrá de 22 puntos de atención vial durante caminata de iglesias

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció que tendrá alrededor de 22 puntos de atención vial en la capital, con la finalidad de garantizar el orden y seguridad de las personas durante la caminata de las iglesias programada para este 16 de agosto.

"Estaremos activos en más de 20 puntos de atención vial a lo largo del bulevar Suyapa", manifestaron a través de sus plataformas oficiales este viernes 15 de agosto.

En el comunicado instaron a la población a tomar rutas alternas de movilización para evitar el congestionamiento vial.