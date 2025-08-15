  1. Inicio
  • 15 de agosto de 2025 a las 15:49
Alcaldía dispondrá de 22 puntos de atención vial durante caminata de iglesias

La Alcaldía Municipal del Distrito Central anunció puntos de atención vial para el día de la caminata de las iglesias en la capital.

 Foto: EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- La Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) anunció que tendrá alrededor de 22 puntos de atención vial en la capital, con la finalidad de garantizar el orden y seguridad de las personas durante la caminata de las iglesias programada para este 16 de agosto.

"Estaremos activos en más de 20 puntos de atención vial a lo largo del bulevar Suyapa", manifestaron a través de sus plataformas oficiales este viernes 15 de agosto.

En el comunicado instaron a la población a tomar rutas alternas de movilización para evitar el congestionamiento vial.

Así será la ruta de la caminata de las iglesias en las principales ciudades

Los puntos de atención vial confirmados por la AMDC son:

1. Intercambio del anillo periférico hacia el bulevar Suyapa

2. Intercambio del bulevar Suyapa hacia el anillo periférico

3. Túnel frente a CCI

4. Desvío bajo el puente Paz y Esperanza

5. Supermercado La Colonia #1 de La Hacienda

6. Retorno frente a gasolinera Shell

7. Minister hotel

8. Retorno frente a la Dirección de Marina Mercante

9. Episcopal School

10. Rotonda Diagnos

11. Almacenes Xtra

12. BAC Credomatic

13. Intercambio del bulevar Centroamérica hacia el bulevar Suyapa

14. Intercambio Davivienda

15. Intercambio de Urla

16. Semáforos de la Alameda, frente al Hospital Escuela

17. Plantas Tropicales

18. Barrio Morazán 01

19. Barrio Morazán 02

20. Calle sin Sol

21. Calle del semáforo

22. Calle de los perros


Áreas de apoyo

José Mendoza, gerente de Movilidad Urbana, detalló que se contará con el apoyo de la Policía Municipal, personal de Movilidad Urbana y de la Gerencia de Aseo.

"Solo en el área de movilidad se asignarán 50 personas, quienes estarán distribuidas en 22 puntos de cierre para garantizar un desplazamiento seguro y ordenado. En total, alrededor de 200 empleados municipales participarán en las labores de seguridad, movilidad y limpieza", manifestó Mendoza.

Cabe mencionar que la caminata de oración en la capital, que tiene como objetivo promover la paz y la democracia, comenzará a las 2:00 de la tarde desde la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), y concluirá en las afueras del Estadio Nacional Chelato Uclés.

Mario Banegas, presidente de la Asociación de Pastores de Tegucigalpa, afirmó que alrededor de 43 municipios del país participarán en la masiva movilización.

