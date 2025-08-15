Así será la ruta de la caminata de las iglesias en Tegucigalpa y otras ciudades

<b>Tegucigalpa, Honduras.-</b> Honduras se prepara para vivir este sábado 16 de agosto una masiva manifestación cívica en defensa de la democracia y el respeto al proceso electoral, a través de la <b>Caminata de Oración</b> convocada por las iglesias Católica y Evangélica.La actividad se llevará a cabo de forma simultánea, a partir de las 2:00 de la tarde, en <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/videos/pais/caminata-de-iglesias-sera-en-mas-de-50-ciudades-esperan-mas-de-2-millones-de-personas-HO26935637" target="_blank">más de 50 ciudades del país</a>. Los principales puntos de concentración serán <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/videos/pais/hora-y-donde-iniciara-la-caminata-de-las-iglesias-en-tegucigalpa-MJ26948141" target="_blank">Tegucigalpa</a> y San Pedro Sula.Aunque la iniciativa surge de las organizaciones religiosas cristianas, diversos sectores de la sociedad civil, el sector empresarial, gremios profesionales y otras fuerzas vivas <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/honduras/apoyo-masivo-diversos-sectores-tendra-caminata-oracion-honduras-JE27012478" target="_blank">han confirmado su participación.</a>Se prevé una asistencia multitudinaria. En <b>EL HERALDO Plus</b> reunimos las rutas de la caminata en las principales ciudades del país: