Así será la ruta de la caminata de las iglesias en Tegucigalpa y otras ciudades

La Caminata de Oración por Honduras se llevará a cabo de forma simultánea, a partir de las 2:00 de la tarde, en más de 50 ciudades. Los principales puntos de concentración serán Tegucigalpa y San Pedro Sula

  • 15 de agosto de 2025 a las 12:51
En Tegucigalpa, la caminata iniciará en la UNAH, seguirá a través del bulevar Suyapa, y terminará en el Estadio Nacional.

 Ilustración: Mario Sánchez

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras se prepara para vivir este sábado 16 de agosto una masiva manifestación cívica en defensa de la democracia y el respeto al proceso electoral, a través de la Caminata de Oración convocada por las iglesias Católica y Evangélica.

La actividad se llevará a cabo de forma simultánea, a partir de las 2:00 de la tarde, en más de 50 ciudades del país. Los principales puntos de concentración serán Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Aunque la iniciativa surge de las organizaciones religiosas cristianas, diversos sectores de la sociedad civil, el sector empresarial, gremios profesionales y otras fuerzas vivas han confirmado su participación.

Se prevé una asistencia multitudinaria. En EL HERALDO Plus reunimos las rutas de la caminata en las principales ciudades del país:

Tegucigalpa

San Pedro Sula

Choluteca

Danlí

Comayagua

Siguatepeque

Nacaome

Juticalpa

La Esperanza

La Ceiba

Olanchito

La actividad fue concebida por las iglesias Católica y Evangélica para abogar por el respeto al proceso electoral, así como exhortar a la paz y la unidad en Honduras, en medio de un clima de alta tensión política derivado de la crisis reciente en el Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Vamos a caminar juntos, en paz y esperanza, para expresar nuestro anhelo de una Honduras con justicia, libertad, unidad, paz, desarrollo y respeto”, señalaron las instituciones convocantes en un comunicado conjunto.

ETIQUETA DE TRANSPARENCIA: Este artículo ha sido revisado y corregido por un editor con el apoyo de una herramienta de inteligencia artificial.

El Heraldo Plus
El Heraldo Plus

EL HERALDO Plus es el equipo encargado de las investigaciones periodísticas, análisis de datos y trabajos interactivos. Se omiten nombres por protección.

