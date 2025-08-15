Así será la ruta de la caminata de las iglesias en Tegucigalpa y otras ciudades

Tegucigalpa, Honduras.- Honduras se prepara para vivir este sábado 16 de agosto una masiva manifestación cívica en defensa de la democracia y el respeto al proceso electoral, a través de la Caminata de Oración convocada por las iglesias Católica y Evangélica.

La actividad se llevará a cabo de forma simultánea, a partir de las 2:00 de la tarde, en más de 50 ciudades del país. Los principales puntos de concentración serán Tegucigalpa y San Pedro Sula.

Aunque la iniciativa surge de las organizaciones religiosas cristianas, diversos sectores de la sociedad civil, el sector empresarial, gremios profesionales y otras fuerzas vivas han confirmado su participación.

Se prevé una asistencia multitudinaria. En EL HERALDO Plus reunimos las rutas de la caminata en las principales ciudades del país: