Proponen llevar a juicio político a suplentes del CNE y TJE que obstruyeron elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- El clima político en el Congreso Nacional sube de temperatura tras el histórico precedente de la semana pasada cuando se aplicó el primer juicio político en Honduras. Luego de concretarse la destitución del ahora exfiscal Johel Zelaya, las fuerzas mayoritarias han confirmado que la lista de altos funcionarios que enfrentarán un juicio político se ampliará significativamente al retomar las sesiones legislativas después del feriado de Semana Santa. Inicialmente se manejaba que dos funcionarios electorales estaban en la mira, pero el número podría aumentar a diez.

La diputada liberal Saraí Espinal confirmó que se espera que el proceso alcance a unos 10 funcionarios en total, incluido el exfiscal general. La parlamentaria detalló que la iniciativa no proviene de un solo sector, sino de una estrategia coordinada entre las principales fuerzas del hemiciclo. "Se espera de que sean 10 a los que se les realice juicio político. Hay cuatro que van a ser presentados por el Partido Liberal y los demás restantes serán presentados por el Partido Nacional", reveló Espinal sobre la distribución de las iniciativas de destitución. En definitiva, el mecanismo constitucional, diseñado para investigar y separar de sus cargos a funcionarios por negligencia, incapacidad o actuaciones contra la Constitución, apunta ahora hacia las instituciones que rectoran el proceso electoral. Entre los nombres que ya resuenan en los pasillos del hemiciclo y de forma pública figuran piezas importantes del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE). Espinal mencionó que, aunque esperan la documentación formal de su jefatura de bancada para oficializar el voto, nombres como el de Marlon Ochoa, consejero del CNE, y Mario Morazán, del TJE, son los más recurrentes en la agenda de enjuiciamiento. También están suplentes de ambos órganos electorales y hasta actuales diputados del Congreso Nacional. No obstante, subrayó que la búsqueda de los 86 votos necesarios sigue siendo el desafío principal. "Recordemos que en el juicio político votaron los 41 diputados del Partido Liberal contra Johel Zelaya, los 49 por parte del Partido Nacional, los dos del Pinu y uno de la DC", explicó la diputada.

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