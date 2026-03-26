Marlon Ochoa es mencionado para juicio político en el Congreso Nacional

La declaración surgió durante la intervención del jefe de bancada del partido Libre, Ronald Panchamé, quien cuestionaba el corto plazo que la Comisión Especial de Juicio Político otorgó al exfiscal general Johel Antonio Zelaya para preparar su defensa.

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional , Tomás Zambrano, dejó entrever que el consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa , podría ser el próximo alto funcionario en enfrentar un juicio político en el Legislativo.

En medio del debate, Zambrano interrumpió al diputado oficialista y expresó: “A Marlon Ochoa pronto lo tendremos acá en este Congreso, no se preocupe”, en alusión a un eventual proceso político en su contra.

Para que un juicio político avance, la iniciativa deberá someterse a votación del pleno legislativo y alcanzar 86 votos para su aprobación.

Las diputadas Johana Bermúdez y Saharí Espinal han referido que en la Secretaría del Congreso Nacional existen al menos dos nuevas denuncias relacionadas con solicitudes de juicio político contra altos funcionarios del Estado.

Asimismo, la plataforma ciudadana Defensores por Honduras ha solicitado públicamente la aplicación de esta medida constitucional contra cuatro funcionarios.

Dos de ellos ya están fuera de sus cargos: el exfiscal general Johel Antonio Zelaya vía juicio político y la expresidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rebeca Ráquel Obando, vía renuncia.

Las otras figuras públicas señaladas por la organización de la sociedad civil son el consejero del CNE, Marlon Ochoa y el magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán.

El anuncio se produce en medio de cambios y tensiones políticas en el país.