"Llora como lo que es, un cobarde": Cossette López tras declaraciones de Marlon Ochoa

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del CNE, Cossette López, manifestó que su homólogo, Marlon Ochoa, debe enfrentar un juicio político, argumentando que el país no puede seguir permitiendo atropellos en contra de la democracia.
López trajo a mención las advertencias que realizó en octubre del año pasado en las que anunció que buscaría justicia ante los ataques recibidos durante el proceso electoral.
Para la consejera del CNE, buscar un juicio en contra de Ochoa va más allá de una iniciativa personal. "Más allá de que lo impulse yo o no es un asunto que debe hacerse en nombre de Honduras", dijo ante los medios.
Durante su comparecencia, López anticipó que sus oponentes calificarán esta acción como una persecución política o venganza.
No obstante, señaló que estas son estrategias ya conocidas de personas que han salido impunes con anterioridad y que ahora pretenden caminar como ciudadanos honrados tras haber atropellado la institucionalidad.
"Cobarde"
Uno de los momentos más álgidos de las declaraciones de Cossette López, fue cuando se refirió a quienes critican la actitud de Ochoa comparándolo con el género femenino.
"No llora como mujer; las mujeres tenemos la frente en alto y defendemos la democracia. Él llora como lo que es, un cobarde que no enfrenta las consecuencias de sus actos", sentenció.
Juicio político
Marlon Ochoa se pronunció ante la posibilidad de un juicio político, argumentando que se trata de un "plan orquestado" para destituirlo ilegalmente y evitar que asuma la presidencia del Consejo Nacional Electoral en septiembre.
A su vez, señaló que el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, y figuras como la de Jorge Cálix, lo persiguen por haber revelado supuestos audios de conspiración y fraude electoral en 2025.
Según su testimonio, se intenta imponer un pacto de impunidad dentro del organismo para silenciar su voz antes de que tome posesión del cargo que le corresponde por ley.
La denuncia pública de Ochoa fue respaldada por el expresidente Manuel Zelaya, quien a través de una publicación en su cuenta de "X" (antes Twitter) alertó a la comunidad internacional sobre una presunta maniobra del Congreso Nacional para ejecutar la destitución del señalado en los próximos días.
Según Zelaya, esta operación busca debilitar a su partido y preparar el terreno para un fraude electoral en 2029. Mientras tanto, Cossette López insiste en que el discurso de fraude es solo una herramienta que busca desestabilizar el país.
Además de Ochoa, la plataforma Defensores de Honduras ha señalado nombres que estarían en la mira del proceso: Johel Zelaya, fiscal general; Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia; y Mario Morazán, magistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE).