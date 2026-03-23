"Llora como lo que es, un cobarde": Cossette López tras declaraciones de Marlon Ochoa

Tegucigalpa, Honduras.- La consejera del CNE, Cossette López, manifestó que su homólogo, Marlon Ochoa, debe enfrentar un juicio político, argumentando que el país no puede seguir permitiendo atropellos en contra de la democracia. López trajo a mención las advertencias que realizó en octubre del año pasado en las que anunció que buscaría justicia ante los ataques recibidos durante el proceso electoral. Para la consejera del CNE, buscar un juicio en contra de Ochoa va más allá de una iniciativa personal. "Más allá de que lo impulse yo o no es un asunto que debe hacerse en nombre de Honduras", dijo ante los medios.

Durante su comparecencia, López anticipó que sus oponentes calificarán esta acción como una persecución política o venganza.

No obstante, señaló que estas son estrategias ya conocidas de personas que han salido impunes con anterioridad y que ahora pretenden caminar como ciudadanos honrados tras haber atropellado la institucionalidad.



"Cobarde"

Uno de los momentos más álgidos de las declaraciones de Cossette López, fue cuando se refirió a quienes critican la actitud de Ochoa comparándolo con el género femenino. "No llora como mujer; las mujeres tenemos la frente en alto y defendemos la democracia. Él llora como lo que es, un cobarde que no enfrenta las consecuencias de sus actos", sentenció.

Juicio político