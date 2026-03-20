María Antonieta Mejía advierte que diputados buscan "condicionar juicio político"

Tegucigalpa, Honduras.- La designada presidencial María Antonieta Mejía cuestionó este viernes -20 de marzo- los intentos de algunos diputados por condicionar un juicio político, señalando que dicha acción representa “un precedente peligroso” para el país. Mejía advirtió que el proceso no debe responder a intereses políticos ni a conveniencias particulares, sino a la aplicación de la ley basada en hechos concretos. “Hablan de aplicar el juicio de forma ‘pareja’, pero la justicia no responde a conveniencias políticas, sino a hechos y responsabilidades. Igualar lo que no es igual no es justicia, es manipulación”, expresó.

La funcionaria también señaló que detrás de estas acciones existiría una alineación con sectores políticos que, según afirmó, no han reconocido resultados electorales. Asimismo, hizo referencia al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, indicando que algunos actores lo estarían protegiendo pese a decisiones que afectaron la institucionalidad democrática.

Buenos días a todos. Juicio político condicionado...???



Algunos diputados pretenden condicionar un juicio político. No es menor: es un precedente peligroso. Lo hacen alineados con un candidato que aún se niega a aceptar que no fue electo, desconociendo la voluntad popular.... — Maria Antonieta Mejia (@manton15) March 20, 2026

“No olvidemos: sus credenciales no están firmadas por Marlon Ochoa, a quien hoy protegen pese a las decisiones que debilitaron la institucionalidad y pusieron en riesgo la democracia”, sostuvo. Mejía enfatizó que el país atraviesa un momento clave en el que se debe demostrar el respeto al Estado de derecho.

“El país está observando. La ciudadanía está cansada de la impunidad y exige lo que corresponde: que la ley se aplique sin privilegios ni cálculos”, manifestó. Finalmente, subrayó que el debate trasciende un procedimiento político, al considerar que está en juego la institucionalidad del país. “Aquí no se debate un trámite, se define si hay Estado de derecho”, concluyó.

¿Habrá juicio político?