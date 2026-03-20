María Antonieta Mejía advierte que diputados buscan "condicionar juicio político"

Tegucigalpa, Honduras.- La designada presidencial María Antonieta Mejía cuestionó este viernes -20 de marzo- los intentos de algunos diputados por condicionar un juicio político, señalando que dicha acción representa “un precedente peligroso” para el país.
Mejía advirtió que el proceso no debe responder a intereses políticos ni a conveniencias particulares, sino a la aplicación de la ley basada en hechos concretos.
“Hablan de aplicar el juicio de forma ‘pareja’, pero la justicia no responde a conveniencias políticas, sino a hechos y responsabilidades. Igualar lo que no es igual no es justicia, es manipulación”, expresó.
La funcionaria también señaló que detrás de estas acciones existiría una alineación con sectores políticos que, según afirmó, no han reconocido resultados electorales.
Asimismo, hizo referencia al consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, indicando que algunos actores lo estarían protegiendo pese a decisiones que afectaron la institucionalidad democrática.
Buenos días a todos. Juicio político condicionado...???— Maria Antonieta Mejia (@manton15) March 20, 2026
Algunos diputados pretenden condicionar un juicio político. No es menor: es un precedente peligroso. Lo hacen alineados con un candidato que aún se niega a aceptar que no fue electo, desconociendo la voluntad popular....
“No olvidemos: sus credenciales no están firmadas por Marlon Ochoa, a quien hoy protegen pese a las decisiones que debilitaron la institucionalidad y pusieron en riesgo la democracia”, sostuvo.
Mejía enfatizó que el país atraviesa un momento clave en el que se debe demostrar el respeto al Estado de derecho.
“El país está observando. La ciudadanía está cansada de la impunidad y exige lo que corresponde: que la ley se aplique sin privilegios ni cálculos”, manifestó.
Finalmente, subrayó que el debate trasciende un procedimiento político, al considerar que está en juego la institucionalidad del país.
“Aquí no se debate un trámite, se define si hay Estado de derecho”, concluyó.
¿Habrá juicio político?
Desde hace algunas semanas se viene hablando de la posibilidad de aprobar un juicio político en contra de varios exfuncionarios y actuales funcionarios que, según algunos sectores, estuvieron involucrados en un intento de sabotaje a las elecciones generales del 30 de noviembre.
Entre los nombres de los posibles candidatos a enfrentar un juicio político se mencionan los de Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE); Johel Zelaya, fiscal general; Rebeca Ráquel Obando, presidenta de la Corte Suprema de Justicia y Luis Redondo, expresidente del Congreso Nacional.
Sin embargo, para realizar el juicio político debe haber mayoría calificada en el CN, o sea, 86 votos.
Esta mañana, el diputado nacionalista Antonio Rivera Callejas, dijo que la iniciativa no cuenta con los 86 votos aún, pero que está convencido de que podrán conseguirlos y advirtió que podría discutirse en el Congreso Nacional la próxima semana.
Sobre el caso particular de Marlon Ochoa, dijo que: "no puede ser que un funcionario del CNE se tome atribuciones que no le correspondían, que abusó de la autoridad, que se inventó audios, que no participó por un mes en sesiones, que no quería que hubiese declaratoria... todo eso no puede quedar impune. Las personas que boicoteen procesos electorales en Honduras tienen que recibir un severo castigo y en este caso, destitución, si así lo determina el juicio político".
Finalmente aseguró que "esto no es revanchismo, no es por ideología, no es por venganza... es simplemente sentar un precedente en nuestro país".