Gabriela Castellanos: "A la primera persona que hay que presentarle juicio político es al fiscal general"

Tegucigalpa, Honduras.- Gabriela Castellanos, directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), dijo que el Ministerio Público (MP) ha mantenido una persecución política bajo la dirección de Johel Zelaya, por lo debe enfrentar el juicio político. Castellanos dijo que la empresa Grupo ASD, consorcio que manejó el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) en las elecciones del 2025, cometió irregularidades y deben someterse a la justicia.

"Hacemos un llamado al Ministerio Público para que deje esa persecución política y que se ponga a trabajar en los casos que han sido lesivos para los hondureños. Esta empresa (ASD) sí consideramos que tiene supuestos delitos que investigar y se le debe presentar requerimiento fiscal", indicó. La titular del CNA manifestó que Johel Zelaya ha estado realizando acciones a destacar, pero eso no borra su persecución política. "Hoy el fiscal general está tentado a hacer otro tipo de acciones como presentar requerimientos fiscales y nombrar personas en el área administrativa que eso está perfecto si eso ayuda al Ministerio Público". Sin embargo, reafirmó que él es una de las primeras personas que debería enfrentar el juicio político.