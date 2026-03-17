Sin juicio político, el Redondo anda como Pedro por su casa

CRECEN. Bueno, como neles pasteles del tal juicio político, crecen las presiones para que el Congreso le cumpla al pueblo y se vuelen a los verdugos de la democracia.

25. Tanto la rectora, como los Defensores de Honduras, anuncian recolección de firmas para exigir el juicio político vía iniciativa ciudadana, porque, como no se oye, padre. Desde el 25 de enero les debieron dar volantín.

MAMO. Solo vean el mentado Johel Zelaya, ayer volvió a llegar todo envalentonado a los recintos de la diosa Temis, cuando debería estar en el mamo por los delitos de sicariato contra las elecciones y las consejeras.

PEDRO. El mismo ex de Sedesol confirma que el mentado Redondo sigue aquí y que el pasado fin de semana estuvo en un acto político de Libre. Claro, como no ha habido juicio político contra sus compinches ni nada, allí anda, como Pedro por su casa.

ARROPAN. Por eso Honduras está como está, por tanta impunidad de unos y otros, políticos de todos los partidos que se arropan con la misma cobija. La people ya está harta.

PUÑOS. Cuentan las malas lenguas desde los dominios de Danielito y la Chayo de dos exfuncionarios juanorlandistas -acusador y acusado- que por poquito se van a los puños.

GRITAR. La bulla desde tierras pinoleras es que se encontraron en un gimnasio y, cuando el uno columbró al otro, le empezó a gritar: “Farsante, cobarde, hijo de tantas, come cuando hay, saltatapias, robagallinas...”.

PATO. Hombre, estos funcionarios electorales están haciendo las del pato, y por una bagatela. Tan bien que iban y se vienen a enredar con una minialcaldía. Bueno, aunque dicen que el fin del mundo se iniciará en un país pequeño.

TJE. ¿Ordenó el TJE repetición de elecciones en Guanaja? Ajá, y si había confusión con la resolución, ¿lo sensato no era reunirse -consejeras y magistrados- y despejar cualquier duda?

LIBRE. Ahora, si el TJE ordenó la repetición de elecciones para alcaldes, ni MFU ni ningún otro magistrado puede venir ahora a retractarse, ya sea por presiones de su partido o por lo que sea. Eso sería actuar como Libre.

PGR. La bulla es que ganarle demandas al Estado ya no es como pegarle a un bolo y que, en Guatemala, la PGR se paró en “30” ante la CIDH y evitó una condena para pagar una indemnización de tres millones de verdecitos a una familia.

NIEGA. “El Fantasma” niega haber vinculado a JOH en el crimen del hijo de Pepe Lobo. Eso es falso de toda falsedad, asegura en un video.