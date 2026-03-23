14 colores, 1,200 quintales de aserrín: ¿cuánto medirá la alfombra en la avenida Cervantes?

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 50 mil personas se esperan en la exhibición de alfombras de aserrín que este 2026 volverá a la avenida Cervantes, en el centro histórico de Tegucigalpa, como parte de las actividades de Semana Santa organizadas por la Alcaldía Municipal.
Rosny Montoya, organizador de eventos especiales de la Gerencia de Turismo de la Alcadía Municipal, informó que los preparativos avanzan de forma acelerada, destacando la elaboración de los materiales y los diseños que darán vida a esta tradicional manifestación religiosa y cultural.
“Este año estamos proyectando la visita de entre 50 mil y 60 mil personas que llegarán a la avenida Cervantes para apreciar las alfombras, lo que representa un importante movimiento turístico y cultural para la capital durante la Semana Santa”, expresó Montoya.
El funcionario detalló que ya se encuentran listos los 14 colores de aserrín que serán utilizados para la confección de las alfombras, sumando un total de 1,200 quintales preparados para cubrir el recorrido establecido.
“Ya contamos con 14 colores de aserrín completamente elaborados, que equivalen a unos 1,200 quintales, y estamos en la etapa final de los moldes con imágenes religiosas y diseños decorativos que serán parte del recorrido”, afirmó el entrevistado a EL HERALDO.
Las alfombras se extenderán a lo largo de 600 metros sobre la avenida Cervantes, marcando el regreso de esta tradición a esta emblemática vía tras cuatro años de haberse desarrollado en el paseo Liquidámbar y la avenida Cristóbal Colón.
“Regresamos a la avenida Cervantes con un recorrido de 600 metros, lo que permitirá que más personas puedan disfrutar de esta tradición en un espacio amplio y céntrico que facilita la participación ciudadana”, destacó el organizador.
Además, la Alcaldía ha preparado una serie de actividades complementarias que se desarrollarán en la Plaza Central Francisco Miorazán, incluyendo exposiciones culturales, cine al aire libre y un festival gastronómico con platillos típicos de la temporada.
“Queremos que las familias que se queden en la ciudad puedan disfrutar de una experiencia completa, con cultura, gastronomía y espacios de recreación que acompañen la tradición religiosa de las alfombras”, manifestó Montoya.
Respecto al cronograma, explicó que el sábado 28 de marzo comenzará la elaboración de la alfombra correspondiente al Domingo de Ramos, mientras que el martes y miércoles se avanzará en la decoración general.
“La elaboración principal iniciará el jueves 2 de abril a partir de las 4:00 de la tarde y se extenderá hasta el viernes, cuando culmina con la procesión que recorrerá toda la alfombra en la avenida Cervantes”, detalló.
El recorrido iniciará desde la Catedral Metropolitana y se extenderá hasta el semáforo ubicado frente al hotel Excélsior, abarcando uno de los tramos más representativos del centro histórico.
“Este trayecto ha sido diseñado para garantizar una mejor movilidad de los visitantes y una experiencia visual continua, desde la salida en la Catedral hasta el punto final del recorrido”, explicó Montoya.
En cuanto a la logística vial, se informó que la avenida Cervantes permanecerá cerrada desde el miércoles a las 8:00 de la noche hasta el viernes a las 12:00 de la medianoche, una vez concluida la procesión.
“También el Domingo de Ramos se realizará un cierre frente al Palacio Municipal, pero en otros sectores de la ciudad donde habrá procesiones solo se harán interrupciones momentáneas del tráfico”, puntualizó Montoya.
Alrededor de 200 personas participan en la elaboración de las alfombras, consolidando esta actividad como uno de los principales atractivos del turismo religioso en la capital hondureña.