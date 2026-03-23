14 colores, 1,200 quintales de aserrín: ¿cuánto medirá la alfombra en la avenida Cervantes?

Tegucigalpa, Honduras.- Más de 50 mil personas se esperan en la exhibición de alfombras de aserrín que este 2026 volverá a la avenida Cervantes, en el centro histórico de Tegucigalpa, como parte de las actividades de Semana Santa organizadas por la Alcaldía Municipal.

Rosny Montoya, organizador de eventos especiales de la Gerencia de Turismo de la Alcadía Municipal, informó que los preparativos avanzan de forma acelerada, destacando la elaboración de los materiales y los diseños que darán vida a esta tradicional manifestación religiosa y cultural.

“Este año estamos proyectando la visita de entre 50 mil y 60 mil personas que llegarán a la avenida Cervantes para apreciar las alfombras, lo que representa un importante movimiento turístico y cultural para la capital durante la Semana Santa”, expresó Montoya.

El funcionario detalló que ya se encuentran listos los 14 colores de aserrín que serán utilizados para la confección de las alfombras, sumando un total de 1,200 quintales preparados para cubrir el recorrido establecido.

“Ya contamos con 14 colores de aserrín completamente elaborados, que equivalen a unos 1,200 quintales, y estamos en la etapa final de los moldes con imágenes religiosas y diseños decorativos que serán parte del recorrido”, afirmó el entrevistado a EL HERALDO.

Las alfombras se extenderán a lo largo de 600 metros sobre la avenida Cervantes, marcando el regreso de esta tradición a esta emblemática vía tras cuatro años de haberse desarrollado en el paseo Liquidámbar y la avenida Cristóbal Colón.