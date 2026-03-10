Alcaldía prepara alfombras para Semana Santa que se instalarán en la avenida Cervantes del DC

Tegucigalpa, Honduras.-Los preparativos para la elaboración de las tradicionales alfombras de Semana Santa ya comenzaron en el centro histórico de Tegucigalpa, donde la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) inició las labores previas para una de las expresiones religiosas más vistosas de la capital.
La actividad es coordinada por la Gerencia de Turismo de la comuna, que cada año organiza la creación de estas obras efímeras elaboradas con aserrín teñido, utilizadas para adornar las calles por donde pasan las procesiones durante la Semana Mayor.
“Actualmente estamos preparando el cernido y teñido del aserrín que se utilizará en la elaboración de las alfombras de Semana Santa”, explicó Rony Montoya, organizador de eventos de la Alcaldía capitalina.
De acuerdo con el funcionario, para la elaboración de las alfombras se utilizarán alrededor de 1,200 quintales de aserrín que serán teñidos en 14 colores diferentes.
“Los preparativos comenzaron hace aproximadamente un mes y medio en la Antigua Penitenciaría Nacional, ya que todo debe estar listo al menos una semana antes del inicio de las actividades de Semana Santa”, detalló el entrevistado.
Además del proceso de teñido, el equipo municipal también trabaja en la elaboración de las plantillas que servirán como base para formar los diseños e imágenes religiosas que caracterizan estas alfombras.
“La primera alfombra se elaborará el 28 de marzo y tendrá una longitud aproximada de 50 metros, para que esté lista para la procesión del Domingo de Ramos”, señaló.
Posteriormente, se comenzará con la elaboración de una segunda alfombra de mayor extensión que acompañará una de las procesiones más representativas de la Semana Santa.
“La segunda alfombra iniciará su elaboración el jueves previo al Viernes Santo y tendrá cerca de 600 metros de longitud”, explicó Montoya.
Ambas alfombras se instalarán en la avenida Miguel de Cervantes, una de las vías más emblemáticas del centro histórico de Tegucigalpa.
“Este año retomaremos la avenida Cervantes después de varios años en los que no se utilizó debido a las intervenciones que se realizaron en la vía”, afirmó Montoya.
Durante los últimos dos años, estas expresiones culturales se desarrollaron en el paseo Liquidámbar y en la avenida Cristóbal Colón, siempre en el centro histórico.
Además de la elaboración de las alfombras, las autoridades municipales preparan otras actividades para atraer a visitantes al centro de Tegucigalpa durante la Semana Santa.
“Tendremos un festival gastronómico con comidas tradicionales de la temporada y varias exposiciones religiosas y culturales en los alrededores de la Plaza Central”, adelantó Montoya.
El tema principal de las alfombras este año estará enfocado en la misión cristiana, con representaciones de la Sagrada Familia y escenas de la Santa Cena.
“Las imágenes estarán inspiradas en distintos pasajes de la vida de Jesucristo, que forman parte esencial de esta tradición religiosa”, añadió.
Rony Montoya invitó a la población capitalina y al pueblo hondurño en general al centro histórico para apreciar estas expresiones culturales y religiosas.
“Invitamos a las familias y también a quienes no saldrán de la ciudad durante la Semana Santa a disfrutar de esta tradición que llena de fe y color nuestras calles”, concluyó el entrevistado.