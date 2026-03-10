Alcaldía prepara alfombras para Semana Santa que se instalarán en la avenida Cervantes del DC

Tegucigalpa, Honduras.-Los preparativos para la elaboración de las tradicionales alfombras de Semana Santa ya comenzaron en el centro histórico de Tegucigalpa, donde la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) inició las labores previas para una de las expresiones religiosas más vistosas de la capital.

La actividad es coordinada por la Gerencia de Turismo de la comuna, que cada año organiza la creación de estas obras efímeras elaboradas con aserrín teñido, utilizadas para adornar las calles por donde pasan las procesiones durante la Semana Mayor.

“Actualmente estamos preparando el cernido y teñido del aserrín que se utilizará en la elaboración de las alfombras de Semana Santa”, explicó Rony Montoya, organizador de eventos de la Alcaldía capitalina.

De acuerdo con el funcionario, para la elaboración de las alfombras se utilizarán alrededor de 1,200 quintales de aserrín que serán teñidos en 14 colores diferentes.

“Los preparativos comenzaron hace aproximadamente un mes y medio en la Antigua Penitenciaría Nacional, ya que todo debe estar listo al menos una semana antes del inicio de las actividades de Semana Santa”, detalló el entrevistado.

Además del proceso de teñido, el equipo municipal también trabaja en la elaboración de las plantillas que servirán como base para formar los diseños e imágenes religiosas que caracterizan estas alfombras.