Tabla de posiciones Liga Nacional de Honduras: Golpe al Choloma; Motagua y Real España comandan

Choloma, Honduras.- El Génesis PN cerró con autoridad la jornada 14 del torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras tras imponerse con contundencia 2-1 al CD Choloma, en un duelo que dejó como figura a Ángel Tejeda gracias a su doblete. La derrota golpea con fuerza a los maquileros, que se complican seriamente en la tabla acumulada y se hunden en la lucha por evitar el descenso, encendiendo las alarmas en la recta final del campeonato.

Con el cierre de la jornada, el Motagua se mantiene firme en el liderato con 26 puntos, respaldado por una mejor diferencia de goles que le permite sostenerse en la cima del Clausura 2026. Muy de cerca aparece el Real España, que también suma 26 unidades, pero se ubica en la segunda posición por el criterio de desempate, manteniendo una intensa pelea por el primer lugar. En la tercera plaza se posiciona el Olimpia con 22 puntos, luego de una contundente goleada sobre Juticalpa que evidenció su poder ofensivo. Mientras tanto, el Marathón ocupa el cuarto lugar con 21 unidades tras vencer a Victoria, consolidándose en la zona alta. El Olancho FC se mantiene quinto tras no sumar en esta jornada, seguido por la UPNFM, que con su triunfo alcanzó los 16 puntos y continúa en la sexta posición.

Por su parte, Génesis PN escaló al séptimo puesto con 13 unidades tras su victoria. En la zona baja, el Platense es octavo, mientras que el CD Choloma cae al noveno lugar con 11 puntos. Cierran la tabla el Victoria y el Juticalpa, ambos con 10 unidades, en una cerrada disputa por evitar el último puesto en las jornadas restantes.