Así quedó el remodelado estadio Azteca: El moderno recinto es de los más lujosos de América

Te mostramos la nueva cara del estadio Azteca, que fue remodelado de cara al arranque del Mundial 2026.
¡Estará listo para su tercer Mundial! Estadio Azteca afina los últimos detalles para recibir el México vs Portugal.
El Coloso de Santa Úrsula está en la recta final de su remodelación. Esperaba que fuera contra Cristiano Ronaldo, pero el portugués se encuentra lesionado.
El Estadio Azteca contará con una capacidad hasta para 90,000 espectadores tras su remodelación
Las imágenes de cómo va culminando el estadio en que se jugará el inicio del Mundial 2026 está quedando espectacular.
Tras meses de trabajos, todo está listo para el gran regreso. Ya están colocadas todas las letras del “Estadio Banorte” y el inmueble ya solo espera para recibir a Portugal el próximo sábado 28 de marzo.
Así luce la fachada del moderno recinto en la Ciudad de México.
Después de casi dos años de cerrado, este 28 de marzo será la reinauguración con el juego México vs Portugal.
Estas son las butacas que estarán en el nuevo estadio Banorte, antes Azteca.
El estadio Azteca ha visto las primeras imágenes de cómo quedó luego de la remodelación que ha vivido.
La Federación Portuguesa de Futbol dio a conocer la lista de convocados el pasado viernes, destacando nombres como Bruno Fernandes, Vitinha, Gonçalo Ramos, Rafael Leão y João Neves. No obstante, la gran ausencia será la de Cristiano Ronaldo, quien quedó fuera por una lesión muscular en la pierna derecha que arrastra desde hace semanas.
El estadio Azteca está listo para su nueva apertura.
Otras imágenes cómo va quedando el estadio Azteca para el juego del sábado.
Ya no se llamará Azteca, pero muchos será raro llamarlo por su nuevo nombre, Banorte.
Las autoridades encargas de la remodelación realizaron pruebas de audio y vídeo de las pantallas que verán los aficionados en el Mundial 2026.