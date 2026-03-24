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Así quedó el remodelado estadio Azteca: El moderno recinto es de los más lujosos de América

Las imágenes de cómo va culminando el estadio en que se jugará el inicio del Mundial 2026 está quedando espectacular

  • Actualizado: 24 de marzo de 2026 a las 18:10
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Te mostramos la nueva cara del estadio Azteca, que fue remodelado de cara al arranque del Mundial 2026.

Fotos: Cortesía.
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¡Estará listo para su tercer Mundial! Estadio Azteca afina los últimos detalles para recibir el México vs Portugal.
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El Coloso de Santa Úrsula está en la recta final de su remodelación. Esperaba que fuera contra Cristiano Ronaldo, pero el portugués se encuentra lesionado.
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El Estadio Azteca contará con una capacidad hasta para 90,000 espectadores tras su remodelación
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Las imágenes de cómo va culminando el estadio en que se jugará el inicio del Mundial 2026 está quedando espectacular.
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Tras meses de trabajos, todo está listo para el gran regreso. Ya están colocadas todas las letras del “Estadio Banorte” y el inmueble ya solo espera para recibir a Portugal el próximo sábado 28 de marzo.
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Así luce la fachada del moderno recinto en la Ciudad de México.

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Después de casi dos años de cerrado, este 28 de marzo será la reinauguración con el juego México vs Portugal.
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Estas son las butacas que estarán en el nuevo estadio Banorte, antes Azteca.
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El estadio Azteca ha visto las primeras imágenes de cómo quedó luego de la remodelación que ha vivido.
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La Federación Portuguesa de Futbol dio a conocer la lista de convocados el pasado viernes, destacando nombres como Bruno Fernandes, Vitinha, Gonçalo Ramos, Rafael Leão y João Neves. No obstante, la gran ausencia será la de Cristiano Ronaldo, quien quedó fuera por una lesión muscular en la pierna derecha que arrastra desde hace semanas.
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El estadio Azteca está listo para su nueva apertura.
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Otras imágenes cómo va quedando el estadio Azteca para el juego del sábado.
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Ya no se llamará Azteca, pero muchos será raro llamarlo por su nuevo nombre, Banorte.
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Las autoridades encargas de la remodelación realizaron pruebas de audio y vídeo de las pantallas que verán los aficionados en el Mundial 2026.
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