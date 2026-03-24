Así quedó el remodelado estadio Azteca: El moderno recinto es de los más lujosos de América

La Federación Portuguesa de Futbol dio a conocer la lista de convocados el pasado viernes, destacando nombres como Bruno Fernandes, Vitinha, Gonçalo Ramos, Rafael Leão y João Neves. No obstante, la gran ausencia será la de Cristiano Ronaldo, quien quedó fuera por una lesión muscular en la pierna derecha que arrastra desde hace semanas.