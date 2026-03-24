José Molina explica su misión en Honduras y responde a directivos: "No pretendo agradar a todo el mundo"

Madrid, España.- El entrenador de la Selección de Honduras, José Francisco Molina, brindó la primera conferencia de prensa ya con el grupo de jugadores. El español responde a las críticas que algunos directivos y le pone el pecho a las balas.
El seleccionador confesó que "los jugadores han venido con buenas ganas, buena actitud y todos han llegado bien contentos", dice el exjugador del Atlético de Madrid y ahora hombre fuerte del banquillo de la Bicolor.
Quiere que Honduras juegue bien ante Perú, pero no considera que deban hacer un juego perfecto y deja claro lo que quiere: "Lo más importante del juego es el balón, hay que tener en cuenta otras cosas, pero siempre trabajamos con la pelota, queremos tenerla, queremos tener el juego con la posesión y cuando no lo tengamos, trabajar duro. Al final los entrenamientos son un amplio trabajo con balón la mayoría de tiempo".
Conferencia de José Molina
PORQUÉ CONVOCÓ A DEYBI FLORES SIN TENER EQUIPO: "Pues porque entendemos que es un jugador importante para esta Selección, porque no tiene equipo, es reciente que hace poco. Queríamos mostrarle nuestro apoyo y por eso es importante tenerlo aquí. Queremos que juegue porque será difícil si no lo hace. Queríamos conocerlo, estar aquí, nueve días juntos, entendemos que son muchos los futbolistas que hay, pero queremos que él sepa que tiene cosas importantes para nosotros, pero tiene que encontrar equipo porque no le vamos a regalar las convocatorias, se las tendrá que ganar. En esta primera queremos compartir".
LO QUE LE PIDE A LOS JUGADORES DE LA H: "Buscaremos de todo, no son muchos días pero no podremos conseguirlo todo. Lo más importante es la actitud y compromiso de los jugadores que ellos entiendan la manera de jugar nuestra, que la puedan hacer dentro del campo. Esperamos que podamos ver muchas cosas de las que queremos, sobre todo un equipo vivo, que esté ilusionado con este nuevo proyecto y que muestre ideas de equipo, no queremos 11 jugadores de distintos equipos, queremos 11 futbolistas que se quiten la camisas de sus equipo, que se pongan la de Honduras y muestren una manera de jugar por Honduras, que peleen por ella, para ser una familia".
RESPONDE A LAS CRÍTICAS DE MARATHÓN Y OLANCHO FC: "Pues entiendo cualquier crítica, es algo normal que la gente opine y tengan distintas opiniones a las mía, es normal. Hay jugadores en estos equipos que me gustan y tengo que tomar decisiones y he tomado decisiones distintas que les cuesta entenderlas, compartirlas pero yo debo hacer las cosas como pienso. No pretendo agradar a todo el mundo, pero hago las cosas como siento y pienso. He traído a los 26 jugadores que considero y a partir de allí respeto los enfados. Respeto las opiniones y los enojos, asumo las consecuencias y críticas porque es parte de mi trabajo".
REFERENCIAS Y ESTILO DE JUEGO QUE BUSCA: "En cuanto a diferencias yo no voy a hablar, pero sí te puedo decir es que decía antes, queremos ser protagonistas con el balón, queremos dominar el juego con la posesión de la pelota, ser profundos, dominar y llegar al área rival, agresivos defensivamente, recuperar la pelota. Ser un equipo que cuando el rival nos domine, ser fuertes y cercanos al área, compacto. Queremos muchas cosas, este es un proceso en el que intentaremos ir aplicándole"
LO QUE ESPERA DE LOS JUGADORES ANTE PERÚ: "Me gustaría que en el próximo partido se mire, vamos a ver si somos capaces de asimilar y transmitir a los futbolistas. Sobre todo, vamos a hacer es disfrutar del trayecto y del proceso. No espero que mi equipo, la Selección de Honduras en el próximo partido ante Perú juegue perfecto con todo lo que tenemos en la mente y con todo lo que queremos; seguramente no va a pasar, nos va a costar, es un proceso, habrá momentos peores y desde mi punto de vista hay que disfrutar el viaje y disfrutar el destino; hay que disfrutar el camino y el proceso"
LOS RIVALES QUE BUSCARÁ PARA FOGUEOS: "Yo daré mi opinión sobre que es lo mejor para la Selección y decidamos lo adecuado. Hay momentos para todo, ahora se ha decidido que es buen momento para enfrentar este partido, yo estoy encantado con que se haya hecho así. Vamos a disfrutar 9 días con los jugadores donde podremos entrenar y preparar el partido ante un buen rival el martes. No te puedo decir si será así siempre, es algo que iremos decidiendo sobre la marcha"
JUGADORES QUE PUEDEN VOLVER A LA H: "Yo hice una prelista de 56 jugadores, me encantan todos, por eso están porque me gustan como están jugando. Tenía que decidir y hoy se los dije, decidí por vosotros y hay compañeros que se quedaron fuera y me encantan, pero no puedo meter a 56. Están los que caben, las puertas de la Selección están abiertas para todo el mundo pero dependerá del rendimiento que tengan en sus clubes. Al final es mi decisión de quien vendrá dependiendo de su rendimiento, son dos cosas que van unidas de la mano"
NO LE CIERRA LAS PUERTAS A NADIE: "Al final tengo que tomar decisiones y hay clubes que se han enfadado, pero entiendo, yo no les cierro las puertas a nadie. Lo que quiero es que todos los futbolistas hondureños vengan a la Selección y que me sea duro decidir, ese es el bendito problema que quiero tener".
CÓMO SE ESCOGEN LOS RIVALES DE LA H: "Ahora estamos preparando también la ventana de junio y la FFH sabe mi opinión, a partir de allí se tomarán las decisiones que se tengan que tomar. El tema deportivo es el más importante, pero no es el único tema que hay que valorara. No tengo ninguna duda que la FFGH y yo tomaremos las mejores decisiones para tener los mejores amistosos posibles para que vayamos creciendo y ser ese equipo competitivo".