Oficial: Estos serán todos los integrantes del cuerpo técnico de la Selección de Honduras

La Bicolor ya entrenó en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid , escenario donde el técnico español también confirmó a los integrantes de su cuerpo técnico, todos con recorrido en el fútbol europeo.

Madrid, España.- La Selección Nacional de Honduras continúa con su preparación en territorio europeo, donde enfrentará a Perú el próximo 31 de marzo en España, en el inicio de una nueva etapa bajo el mando de José Francisco Molina .

El preparador físico será Sergio García, quien ha desarrollado su carrera en clubes del fútbol español, con pasos en estructuras de formación y equipos profesionales ligados al alto rendimiento. Ha trabajado en planificación de cargas, prevención de lesiones y mejora del estado físico competitivo en instituciones del balompié ibérico.

En la preparación de porteros estará Fran Martínez, con trayectoria en academias y equipos del fútbol europeo, incluyendo procesos formativos en España y colaboraciones con clubes de categorías inferiores, donde ha formado guardametas en aspectos técnicos y tácticos del juego moderno.

El asistente técnico será Jovi Carrascosa, quien ha acompañado a Molina en distintos proyectos dentro del fútbol español, incluyendo etapas en clubes como el Getafe CF y el Real Valladolid, participando en labores de análisis, estrategia y conducción de grupo. Es considerado un hombre de confianza dentro de su equipo de trabajo.