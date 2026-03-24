Oficial: Estos serán todos los integrantes del cuerpo técnico de la Selección de Honduras

Madrid, España.- La Selección Nacional de Honduras continúa con su preparación en territorio europeo, donde enfrentará a Perú el próximo 31 de marzo en España, en el inicio de una nueva etapa bajo el mando de José Francisco Molina.
La Bicolor ya entrenó en la Ciudad Deportiva del Atlético de Madrid, escenario donde el técnico español también confirmó a los integrantes de su cuerpo técnico, todos con recorrido en el fútbol europeo.
El preparador físico será Sergio García, quien ha desarrollado su carrera en clubes del fútbol español, con pasos en estructuras de formación y equipos profesionales ligados al alto rendimiento. Ha trabajado en planificación de cargas, prevención de lesiones y mejora del estado físico competitivo en instituciones del balompié ibérico.
En la preparación de porteros estará Fran Martínez, con trayectoria en academias y equipos del fútbol europeo, incluyendo procesos formativos en España y colaboraciones con clubes de categorías inferiores, donde ha formado guardametas en aspectos técnicos y tácticos del juego moderno.
El asistente técnico será Jovi Carrascosa, quien ha acompañado a Molina en distintos proyectos dentro del fútbol español, incluyendo etapas en clubes como el Getafe CF y el Real Valladolid, participando en labores de análisis, estrategia y conducción de grupo. Es considerado un hombre de confianza dentro de su equipo de trabajo.
Con este cuerpo técnico, Honduras apuesta por incorporar experiencia internacional y metodologías europeas en busca de fortalecer su rendimiento de cara a los próximos desafíos.
Cuerpo técnico de Honduras
Entrenador: José Francisco Molina (nacionalidad española).
Preparador físico: Sergio García (nacionalidad española).
Preparador de porteros: Fran Martínez (nacionalidad española).
Asistente técnico: Jovi Carrascosa (nacionalidad española).
Asistente técnico: Igor Tasevski (nacionalidad serbia).
Directo deportivo: Francis Hernández (nacionalidad española).
Vídeo Analista - Jesús Lomas.