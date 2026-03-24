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Con una gran curiosidad: Así fue la llegada de la Selección de Honduras a España

Tras un vuelo de aproximadamente diez horas, y un aproximado total cercano a las doce, la “H” aterrizó en Madrid a las 5:45 a.m.

  • Actualizado: 24 de marzo de 2026 a las 11:06
Con una gran curiosidad: Así fue la llegada de la Selección de Honduras a España

Solo resta por integrarse Joseph Rosales, quien lo hará en horas de la tarde de este martes.

 Foto: FFH.

Madrid, España.- La Selección Nacional de Honduras ya está en territorio español. El equipo dirigido por José Molina completó su viaje hacia España, donde se alista para enfrentar a Perú el próximo 31 de marzo en Leganés.

El vuelo comenzó en Tegucigalpa. A las 8:00 de la mañana del lunes pasado, el primer grupo de jugadores y cuerpo técnico emprendió ruta hacia San Pedro Sula, punto de encuentro donde se integraron los convocados del norte del país.

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Con el plantel casi completo, la delegación afinó los últimos detalles logísticos antes de cruzar el Océano Atlántico, en un viaje cargado de expectativas y con la mirada puesta en el compromiso internacional que marcará una nueva etapa para el combinado nacional.

Tras un vuelo de aproximadamente diez horas, y un aproximado total cercano a las doce, la “H” aterrizó en Madrid a las 5:45 a.m., encontrándose con una mañana fría, con temperaturas que rondaban los 5 grados centígrados. Sin mayores complicaciones en migración, el equipo agilizó su salida para continuar su ruta.

El siguiente destino fue Los Ángeles de San Rafael, en la provincia de Segovia, donde Honduras establecerá su cuartel de concentración.

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Ya instalados en el hotel, la selección cuenta con la mayoría de sus legionarios. Solo resta por integrarse Joseph Rosales, quien lo hará en horas de la tarde de este martes.

La agenda continúa este mismo martes, cuando el combinado nacional, tras un merecido descanso luego del largo viaje, realizará su primer entrenamiento a las 5:00 p.m., con el objetivo de afinar detalles de cara al duelo amistoso que marcará el debut oficial de José Francisco Molina en el banquillo catracho

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Redacción web
Mario Figueroa

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