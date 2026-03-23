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¡Sorpresas! El 11 titular con el que debutaría José Molina al frente de Honduras ante Perú

La Selección Nacional de Honduras se enfrenta ante Perú el 31 de marzo en España, este será el primer partido de José Francisco Molina al frente de la Bicolor catracha

  • Actualizado: 23 de marzo de 2026 a las 15:56
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La Selección Nacional de Honduras se enfrenta ante Perú el 31 de marzo en España, este será el primer partido de José Francisco Molina al frente de la Bicolor catracha
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Edrick Menjívar: Fue el portero titular en la eliminatoria pasada, se había retirado de la H pero habló con Francisco Molina y ha regresado. Es uno de los líderes del grupo.
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Cristopher Meléndez se alista para ser uno de los defensores de la selección hondureña en el partido amistoso ante Perú.
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Denil Maldonado: El gran central hondureño está de regreso ya comenzó a sumar minutos con el Rubín Kazán y se perfila para ser uno de los titulares de la H
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Julián Martínez: Se ha recuperado de la lesión y ya juega con el Alverca de Portugal. Quiere ser de la confianza de Molina desde el primer juego.
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Joseph Rosales: El lateral izquierdo y que milita para el Austin FC de la MLS, sería de la partido en el debut de José Molina con la selección de Honduras.
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Deiby Flores; Pese a que no tiene equipo, José Molina lo tomó en cuenta y lo quiere como uno de los líderes de este grupo.
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Kervin Arriaga: Uno de lo referentes del fútbol hondureño, aunque no pasa su mejor momento con el Levante de España. Ha perdido la titularidad.
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Jorge Álvarez: Sería otro de los volantes de la selección de Honduras ante Perú este 31 de marzo
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Edwin Rodríguez: Otro de los creativos que pondría José Molina para enfrentar a la selección de Perú en el Estadio Ontime Butarque
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Luis Palma: El atacante del Lech Poznań llega con buen ritmo a la H para este juego ante Perú en España.
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Dereck Moncada: El joven delantero catracho vive un gran momento con el Inter de Bogotá de Colombia y sería el atacante de la H
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Opción: Luis Vega, defensor del Motagua, sería suplente en el equipo de José Molina ante Perú, pero estaría atento en el banquillo.
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Darlin Mencia: Vive un gran momento en su primera experiencia en el extranjero en el Montevideo Wanderers de la primera división de Uruguay y por lo que Molina lo llamó.
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Alejandro Reyes: Otra de las opciones que tendrá Molina en el baquillo de la selección de Honduras para el amistoso de este martes 31 ante Perú.
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Alenis Vargas: El atacante del Manisa FK regresa a la selección hondureña y estaría esperando su oportunidad en la Bicolor.
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Leandro Padilla: El juvenil del Inter Miami de la MLS de los Estados Unidos podría tener su debut en la selección mayor de Honduras.
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Rigoberto Rivas: El delantero del Kocaelispor de Turquía podría tener su oportunidad con Molina en la selección hondureña. Estaría atento al llamado.
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Eric Puerto: El delantero del Platense podría debutar con la selección hondureña ante Perú en el amistoso en España este 31 de marzo.
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Jorge Benguché: No llega en su buen momento, pero podría sumar minutos con la selección hondureña en el primer partido de José Molina al frente de la H
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