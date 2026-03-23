Entre abrazos y fotos; así fue la salida de la selección de Honduras rumbo a España

La Selección Nacional de Honduras viajó a territorio europeo. José Francisco Molina viajón con el grupo, al igual que Francis Hernández.
Mike Arana y Exon Arzú, jugadores del Real España, fueron unas de las sorpresas en esta convocatoria de José Molina con la selección de Honduras.
Yio Puerto pese a que no tenido el mejor arranque del torneo, fue tomado en cuenta por José Francisco Molina.
Deybi Flores se unió a la concentración de Honduras, pese a estar sin equipo, Molina lo llamó y lo quiere como uno de los líderes del grupo.
Los jugadores de la selección de Honduras se vieron tranquilos y van con mucha alegría a enfrentar este compromiso ante Perú.
Merling Paz, Francis Hernández y José Francisco Molina previo al viaje a España.
Los futbolistas de la bicolor se dejaron querer por los aficionados y dieron varias fotos.
José Alejandro Reyes volvió a la selección hondureña y espera tener la oportunidad de sumar minutos por José Molina.
La H salió hacia Madrid desde el Aeropuerto Internacional Ramón Villeda Morales, de San Pedro Sula, norte de Honduras.
Edrick Menjívar y el tierno abrazo que tuvo de una niña previo a su salida a España.
Para el juego ante Perú, que se disputará en Leganés, Molina convocó a 26 jugadores que militan en equipos locales y en el exterior, entre ellos Kervin Arriaga, del Levante español.
Molina, quien asumió como seleccionador hondureño el pasado 3 de marzo, fue contratado por la Federación de Fútbol de Honduras (FFH) para que busque la clasificación al Mundial de 2030.