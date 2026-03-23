Luis Palma habla de amistoso ante Perú y recuerda eliminatoria pasada: “Eso no sana"

Segovia, España.- El delantero hondureño Luis Palma brindó una entrevista en su llegada al hotel donde se hospedará la Selección de Honduras en Segovia, previo al amistoso ante Perú. Sobre su primera convocatoria en este nuevo proceso, Palma expresó: “Estamos motivados y bueno esperando empezar este proceso”. Además, confirmó que aún no ha tenido contacto directo con el entrenador: “Todavía no, bueno a la espera que venga todo el grupo para poder incorporarnos”.

Consultado sobre la adaptación de los futbolistas hondureños al frío europeo, el atacante fue claro: “El frío es normal, el frío es normal y bueno que vengan con la motivación que venimos todos”. Al abordar la dolorosa eliminación del Mundial 2026, fue contundente y sincero: “Eso no sana hermano, eso no sana, es el sueño de todo futbolista estar en la selección e ir al mundial. Y bueno, lastimosamente no pudimos ir, está esa espinita ahí”. Sin embargo, también dejó claro el enfoque hacia el futuro: “Toca trabajar”.

Sobre lo ocurrido en San José (cuando Honduras quedó eliminada), evitó profundizar: “Nada, nada, no voy a hablar del tema”, aunque reconoció que quedó una deuda pendiente: “Queríamos ir al mundial y lastimosamente no se pudo”. En cuanto a los nuevos objetivos con el proceso actual, Palma explicó: “El objetivo de todos, aportar a la selección y bueno el proceso que viene, viene eliminatoria”. También añadió sus aspiraciones: “Quiero quedar campeón y también poder estar en todas las competiciones”. Respecto a su crecimiento futbolístico en los últimos meses, detalló: “Trabajar en mí, trabajar en mí que al final uno trabaja para eso, para uno mismo”, y añadió sobre el momento actual: “Toca reivindicarnos y seguir adelante”.